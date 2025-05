HORA DE PARAR

Quinto bilionário mais rico do mundo anuncia aposentadoria; veja quem é

Conhecido pela filantropia, ele chegou a doar cerca de US$ 43,3 bilhões (R$ 244,2 bilhões) à Fundação Gates

Perla Ribeiro

Publicado em 3 de maio de 2025 às 18:31

Quinto bilionário mais rico do mundo anuncia aposentadoria Crédito: Shutterstock

Considerado o quinto bilionário mais rico do mundo, o megainvestidor Warren Buffett, 94 anos, anunciou neste sábado (3), para uma plateia de 40 mil investidores, que deixará o cargo de presidente-executivo da Berkshire Hathaway no final deste ano. O bilionário afirmou que recomendará ao conselho de administração que o atual vice-presidente da companhia, Greg Abel, ocupe seu lugar. O megainvestidor ocupou o 6º lugar da lista de mais ricos do mundo da Forbes divulgada no início de abril, com uma fortuna estimada em US$ 154 bilhões (R$ 868,5 bilhões). No começo deste mês, no entanto, o patrimônio líquido do bilionário subiu para US$ 166,4 (R$ 936,1 bilhões), colocando-o no 5º lugar do ranking. As informações são de agências internacionais. >

A decisão de Buffett de renunciar vem após uma notável trajetória de 60 anos, em que ele transformou a Berkshire de uma empresa têxtil falida em um enorme conglomerado com negócios em toda a economia dos EUA. A notícia também foi inesperada, embora Buffett tenha dito que contou aos filhos sobre sua decisão. Até então, Buffett dizia que não tinha planos de se aposentar. "Acredito que chegou a hora de Greg se tornar o presidente-executivo da empresa no final do ano", afirmou Buffett, durante a reunião anual da Berkshire. >

Warren Edward Buffett nasceu em 30 de agosto de 1930, em Omaha. Estudou na Universidade de Nebraska-Lincoln e na Columbia Business School. Ele é casado desde 2006 com Astrid Menks. Antes dela, a primeira esposa, Susan Thompson Buffett, faleceu em 2004. Com ela, ele teve três filhos: Susan, Howard e Peter. Susan Buffett e Howard Buffett são diretores da Berkshire.>

Buffett, que também é conhecido pela filantropia, chegou a doar cerca de US$ 43,3 bilhões (R$ 244,2 bilhões) à Fundação Gates desde 2006 e US$ 15,1 bilhões (R$ 85,2 bilhões) a outras quatro instituições de caridade familiares. Seus três filhos distribuirão seus investimentos na Berkshire, que representam cerca de 99,5% do patrimônio de Buffett , após sua morte, e devem decidir por unanimidade sobre cada compromisso. As doações à Fundação Gates cessarão após a morte de Buffett. Até o começo de março, Buffett possuía 14,4% da Berkshire e detinha 30,4% das ações com direito a voto na empresa.>

Nem sempre a Berkshire Hathaway foi referência no mundo corporativo. Em 1965, quando ainda era uma empresa têxtil da Nova Inglaterra, a companhia passava dificuldades. Buffett, que era acionista da empresa na época, concordou em revender suas ações por US$ 11,50 (R$ 64,85) cada, mas a administração forneceu um termo de compromisso que indicava o preço de aproximadamente US$ 11,38 (R$ 64,17) cada.>

O investidor então ficou irritado com a situação e decidiu comprar todas as ações da empresa que pudesse, assumindo, assim, o controle da Berkshire em 10 de maio de 1965. A partir de então, Buffett começou a construir seu conglomerado, tendo mantido o nome da empresa mesmo depois de a unidade têxtil ter fechado, em 1985.>

A Berkshire Hathaway possui 189 negócios operacionais e dezenas de ações. Até o final de 2024, por exemplo, a Apple era a maior participação acionária da empresa — mesmo após a companhia ter vendido 600 milhões de ações durante o ano. A empresa também possui participações bilionárias em muitas outras empresas norte-americanas e participações próximas a 10% nas cinco maiores corretoras do Japão. Em 2024, a Berkshire Hathaway registrou um lucro recorde pelo terceiro ano consecutivo, de US$ 47,4 bilhões (R$ 267,3 bilhões), impulsionada por seus negócios de seguros.>