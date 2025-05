BANHO DE CHUVA

Jacaré é flagrado em praia de Salvador; saiba mais

Réptil foi retirado do local e encaminhado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres

Faltou sol para ir à praia neste sábado (3), mas um banhista decidiu aparecer mesmo debaixo de chuva. O ilustre visitante foi um jacaré, encontrado na faixa de areia da praia de Patamares, na capital baiana, no final da manhã. O animal foi resgatado por policiais militares da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa), que foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom), órgão da Secretaria de Segurança Pública (SSP). Segundo especialistas, o motivo que pode ter levado o jacaré a se aproximar da praia é o aumento do nível dos rios, devido as fortes chuvas. >

Em nota, a polícia informou que, ao chegarem ao local, as equipes, que contavam com alunos do Curso de Policiamento Ambiental, promovido pela unidade, constataram o fato e puderam aplicar na prática os ensinamentos adquiridos em sala de aula. "Com habilidade e cuidado, o réptil foi retirado do local e encaminhado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres, do Inema, onde receberá todos os cuidados necessários", informou.>