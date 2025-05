DE PROPÓSITO?

Pai atropela e mata policial um dia após filho ter sido morto pela polícia

Filho dele havia sido morto com dois tiros pela polícia durante uma perseguição.

Perla Ribeiro

Publicado em 3 de maio de 2025 às 18:50

Um pai atropelou e matou um policial nos Estados Unidos um dia depois de o filho ter sido morto pela polícia. As autoridades dizem que o atropelamento foi proposital e o homem foi preso acusado de homicídio qualificado. O caso ocorreu na sexta-feira (2) em Cincinatti, Ohio. O policial, que não teve o nome divulgado, orientava o trânsito no entorno da Universidade de Cincinatti, que estava cheio por ocasião de uma formatura, e foi atingido pelo carro. As informações são do G1. >

Segundo a polícia local, o motorista era Rodney Hinton Jr., 38 anos. Na quinta (1º), Ryan Hinton, filho dele, havia sido morto com dois tiros pela polícia durante uma perseguição. Os policiais apuravam uma denúncia de um roubo de carro. Imagens de câmeras corporais mostram um policial gritando "ele está com uma arma, ele está com uma arma", antes de vários disparos serem feitos enquanto Ryan Hinton, de 18 anos, corria.>

Chefe de polícia de Cincinnati, Teresa Theetge disse que o policial que atirou informou aos investigadores que Ryan apontou uma arma para ele. Ela diz não haver indícios de que o rapaz tenha disparado contra os policiais antes de ser baleado. O policial que foi morto não é o mesmo que matou o filho de Rodney Hinton Jr. Em audiência na Justiça neste sábado (3), a defesa de Hinton disse que ele não tem antecedentes criminais e está ciente da gravidade da acusação.>