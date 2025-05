BOÊMIA

Resistência: saiba quais são os bares e restaurantes mais antigos de Salvador

Alguns dos estabelecimentos mais populares estão na cidade há mais 60 anos

Elaine Sanoli

Publicado em 3 de maio de 2025 às 07:00

Velho Espanha, nos Barris, é um dos bares mais antigos da cidade Crédito: Reprodução/Instagram

Salvador tem história inscrita em cada esquina da cidade. Com décadas de existência e sabores que atravessam gerações, alguns bares e restaurantes da capital baiana resistem ao tempo e às transformações da cidade. Em toda Salvador, estabelecimentos acumulam 60, 70 ou até mais de 100 anos de existência, fazendo parte das noites regadas a álcool ou do almoço em família tradicional do final de semana.>

Na esquina da Avenida General Labatut, nos Barris, está localizado um dos mais antigos entre os bares soteropolitanos: o Velho Espanha. Ativo desde 1918, o bar fundado por três irmãos espanhóis se tornou um dos points favoritos da boemia de Salvador. Cerveja estupidamente gelada, garrafas de cachaça de jambu e uma explosão de sabores no cardápio das comidas são atrativos do espaço. >

Durante dois anos o bar esteve fechado, mas retornou ao funcionamento em 2017, a partir daí veio a fama de ser um estabelecimento especializado no que há de melhor em termos 'etílico-culturais", o que ainda acompanha o empreendimento. Até os dias atuais, o bar investe nas apresentações musicais durante os finais de semana. É comum assistir eventos como o Sarau Som das Sílabas, shows de artistas independentes, performance Drag Queen, rodas de chorinho, debates, exposição de artes visuais, entre outros.>

Onde encontra o Velho Espanha – Bar e Cultura

Instagram: @velhoespanha



Endereço: Rua General Labatut, 38, Barris, Salvador



Funcionamento: domingo a quinta, das 11h a 1h / sexta e sábado, das 11h às 2h

No Santo Antonio Além do Carmo, famoso entre os turistas, o septuagenário Bar do Ulisses se tornou um ponto de encontro com artistas e moradores. O bar tem de tudo: desde uma caipirinha bem preparada, passando pela comida baiana com o gostinho soteropolitano e de quebra uma vista privilegiada para a Baía de Todos os Santos. >

O bar começou como um local de encontro entre o proprietário, Sr. Ulisses, com os amigos mais chegados. Ao longo dos mais de 60 anos, o negócio foi se expandindo até virar um dos estabelecimentos que mais atrai o público boêmio na capital baiana. Por isso, o Bar do Ulisses é consagrado como uma reunião de gastronomia regional e afetiva. Um chopp geladinho e um peixe frito do Bar do Ulisse é um excelente pedido para o fim de tarde no Centro de Salvador. >

Onde encontrar o Bar do Ulisses

Instagram: @barulisses



Endereço: Rua Direita do Santo Antônio, 541, Largo do Santo Antônio Além do Carmo, Salvador



Horário de Funcionamento: de quarta a domingo, a partir das 11h

E é claro que um bairro com tanta história para contar como o Carmo não seria a casa de apenas um dos bares mais antigos de Salvador. A aproximadamente 550 metros de distância está localizado o Bar Cruz do Pascoal, com mais de 70 anos de trajetória enchendo copos dos soteropolitanos e visitantes da capital da Bahia. >

É impossível passar pelo bar, criado em 1952 pelo espanhol Porfírio Amoedo, sem experimentar uma das iguarias do cardápio regional que o estabelecimento oferece.>

Onde encontrar o Bar Cruz do Pascoal

Instagram: @bar_recantodopascoal



Endereço: Rua do Carmo, 2, Santo Antônio Além do Carmo, Salvador



Horário de Funcionamento: De segunda a domingo, a partir das 11h30 às 23h

Há pelo menos 62 anos o Restaurante Bella Napoli é referência na culinária italiana para os soteropolitanos. O empreendimento foi fundado em 1962, por uma família de imigrantes da Itália. Desde então, os Sciarretta Angelino administram o negócio familiar e reúnem em seu cardápio pratos com receitas exclusivas, que mesclam sabores das massas aos frutos-do-mar. "Todas as massas são de fabricação própria e contam com o cuidado artesanal. O que lhes garante uma qualidade gourmet só encontrada no Bella Napoli", garante a família.>

Foi no Bella Napoli, inclusive, que nasceu a receita de Filé à Parmegiana que caiu no gosto do Brasil inteiro. A receita tradicional levava um empanado de berinjela, mas, por ser um vegetal difícil de encontrar na capital da baiana da década de 50/60, Francesco e Giuseppina Sciarretta decidiram substituí-lo por um filé de carne ou frango.>

O restaurante italiano mais antigo de Salvador também conta com uma adega vasta, com diversas opções de vinho para combinar com os mais diferentes pratos do menu.>

Onde encontrar o Restaurante Bella Napoli

Instagram: @bellanapolibahia

Endereço: Alameda das Espatódeas, 491, Caminho das Árvores, Salvador

Horário de Funcionamento: de segunda a domingo, a partir das 11h30

Desde 1930, o Manolo Rei do Pernil atende no Comércio, com o já tradicional sanduíche de pernil no pão francês. São 95 anos misturando a culinária espanhola com o tempero baiano. Além do carro chefe da casa, a lanchonete conta com outros sanduíches e salgados, igualmente saborosos. E o melhor de tudo: com aquele precinho!>

Onde encontrar o Manolo Rei do Pernil

Instagram: @manoloreidopernil

Endereço: Rua Pedro Rodrigues Bandeira, 183 - Edf. Stª Elisa - Comércio, Salvador



Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 7h às 16h >

Na ativa desde a década de 40, o bar Palácio dos Gatos é outra boa pedida para quem quer conhecer um estabelecimento histórico na região do comércio. Localizado na Rua Conselheiro Dantas, mais conhecida como Beco dos Cornos, o espaço foi criado por Maria Lourdes, dona de pelo menos 50 gatos, como contam clientes antigos do bar. >

O sobrado, construído em 1912, pertencia a alemães, mas foi comprado por Dona Lourdes. O atual dono do bar, Cid, comprou o espaço há 21 anos do antigo proprietário, Seu Nelson, e mantém as características originais do espaço. O bar é conhecido pelas cachaças artesanais e pela diversidade de bebidas alcoólicas lá encontradas. Para os mais 'conservadores' quando o assunto é a mesa de bar, é bom saber que o Palácio dos Gatos serve torresmo frito para acompanhar aquela velha e boa gelada.>