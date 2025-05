SABERES ANCESTRAIS

Cinco manifestações do recôncavo poderão receber R$ 100 mil, cada uma; veja com participar

Os interessados devem se inscrever, a partir da próxima segunda-feira (5); veja quem pode participar

Perla Ribeiro

Publicado em 2 de maio de 2025 às 11:46

Chamada pública vai selecionar cinco manifestações do recôncavo para receber R$ 100 mil cada uma Crédito: Lucas Rosário/SECULT-BA

Símbolo da identidade afro-brasileira, o recôncavo baiano foi escolhido para marcar a estreia do Conectar Cultural, uma chamada pública inédita que busca promover reconhecimento financeiro e valorização dos saberes e fazeres culturais da região. A iniciativa tem como objetivo impulsionar a valorização da cultura local, além de reconhecer atores e promotores culturais das cidades do Recôncavo. Os interessados devem se inscrever, a partir da próxima segunda-feira (5) no site do projeto. >

As inscrições ficarão abertas por 60 dias, período em que acontecerão encontros presenciais nos municípios de Cachoeira, Saubara, Cruz das Almas, São Francisco do Conde, Maragogipe e Santo Antônio de Jesus para apresentar os detalhes da iniciativa para os fazedores de cultura locais. O projeto prevê também a produção de uma publicação multimídia para registro de manifestações culturais da região. >

Podem participar representantes de atos festivos, rituais, práticas sociais, saberes e conhecimentos relacionados à natureza e ao universo, além de técnicas artesanais tradicionais dos 20 municípios do Recôncavo Baiano, sendo eles: Cabaceiras do Paraguaçu, Cachoeira, Castro Alves, Conceição do Almeida, Cruz das Almas, Dom Macedo Costa, Governador Mangabeira, Maragogipe, Muniz Ferreira, Muritiba, Nazaré, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, São Felipe, São Félix, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Sapeaçu, Saubara e Varzedo. >

O Conectar Cultural foi desenvolvido a partir de um mapeamento local e entrevistas com mestres e grupos culturais. A chamada pública é uma oportunidade para indivíduos, coletivos e grupos de manifestações culturais imateriais, com foco naqueles que já possuem estrutura institucional, mas não têm suas práticas reconhecidas como patrimônio pelo IPHAN e outras instituições públicas. O chamamento irá selecionar até cinco iniciativas para receber premiações de R$100 mil. >

Além da premiação em dinheiro, as manifestações culturais selecionadas terão seus saberes e fazeres registrados em uma publicação, que terá formato físico e digital, tradução em três idiomas e a proposta de se tornar referência acadêmica para pesquisas. Com caráter multimidiático, o catálogo incluirá QR codes que direcionam para vídeos e outros arquivos que complementam a apresentação de cada manifestação vencedora.>

Para tornar a chamada pública um reflexo da diversidade e da riqueza cultural do Recôncavo da Bahia, antecedeu ao seu lançamento uma etapa de diagnóstico e mapeamento das manifestações culturais da região, realizada em parceria com pesquisadores e lideranças locais. Onze cidades e comunidades do Recôncavo da Bahia foram visitadas, com a realização de 46 entrevistas com fazedores de cultura, envolvendo 27 grupos e 10 mestres. >

Os encontros foram marcados pela escuta ativa de mulheres, homens, jovens, crianças e idosos, com a intenção de coletar dados, mapear figuras chave e estabelecer parâmetros de seleção dos grupos culturais. “A presença de fazedores de cultura na realização do Conectar Cultural é primordial como demonstração de pertença a um lugar, um saber e um fazer cultural, garantindo a manutenção e a salvaguarda de patrimônios culturais imateriais”, realça Neusa Martins, gestora do Conectar Cultural na Bahia.>

Durante o primeiro mês de inscrições, o Conectar Cultural irá promover encontros com os fazedores de cultura em seis cidades do Recôncavo para acolher os participantes e oferecer esclarecimentos sobre o formulário de inscrição por meio de rodas de conversa. Em cada cidade, os encontros acontecerão ao longo de dois dias, buscando ampliar a adesão dos grupos culturais. Os encontros acontecerão em Cachoeira, nos dias 8 e 9 de maio; em Santo Antônio de Jesus, nos dias 15 e 16 de maio; em Cruz das Almas, nos dias 22 e 23 de maio; em Saubara, nos dias 29 e 30 de maio; em Maragogipe, nos dias 5 e 6 de junho; e, por fim, em São Francisco do Conde nos dias 12 e 13 de junho.>

O valor total de R$500 mil será destinado a cinco iniciativas, sendo R$100 mil para cada uma, recurso que terá sua aplicação acompanhada pela equipe do chamamento durante seis meses. O Conectar Cultural é apresentado pelo Ministério da Cultura e Instituto Neoenergia, com realização do Instituto São Paulo de Arte e Cultura e patrocínio da Neoenergia Coelba, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. A iniciativa conta com apoio da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult), por meio da Funceb, Ipac e CCPI, Superintendência do Iphan na Bahia, Ufba, UFRB, Uneb, Fundação Hansen Bahia e Instituto Popular do Recôncavo.>