Briga boa: qual é a coxinha mais gostosa de Salvador?

Influenciadores dizem como deve ser o salgado perfeito

Maysa Polcri

Publicado em 3 de maio de 2025 às 14:00

Brasileiro que se preze sabe apreciar uma boa coxinha, popularmente conhecida como o salgado mais amado do país. A receita tradicional quase todo mundo conhece: massa à base de farinha e recheio de frango desfiado. Mas o que não faltam são opções de todos os tipos, com sabores como camarão, carne e até chocolate. O CORREIO conversou com quem entende de comida para saber o que torna uma cozinha perfeita e qual é a melhor de Salvador e região. >

O chef Pietro Gavazza, que compartilha dicas de restaurantes de Salvador nas redes sociais, avalia quais são as características essenciais para uma boa coxinha. "A massa deve ser crocante e saborosa e o recheio na medida certa, sem exagero", avalia. Para ele, sair do óbvia também é importante. "A criatividade é crucial. Sair do básico às vezes é legal! Mas claro que a velha e boa coxinha com catupiry é perfeita", comenta. >

Houve um tempo que o salgado vendido na Perini era considerado por muitos baianos como o melhor da cidade. Para a publicitária Larissa Assis, além de saborosa, a coxinha trazia memórias afetivas. "A Perini é uma marca de gerações. Meu pai trabalhava perto de uma e sempre trazia coxinha para mim e minha irmã. Para mim, não existia uma coxinha tão gostosa como aquela porque, além de muito boa, trazia lembranças de meu pai”, conta. >

A baiana foi uma das muitas pessoas que lamentaram o fechamento da unidade da Perini no Shopping Barra, em abril de 2023. Desde 2011, ao menos quatro lojas da marca encerraram as atividades. Para alguns clientes, como Geisa Souza, 62, a qualidade dos produtos não se manteve a mesma ao longo dos anos. >

Com a lacuna aberta, o que não faltam são opções de estabelecimentos que contém o salgado favorito dos brasileiros no cardápio. Para Jailana Moura, que administra o perfil Onde Comer em Salvador, que acumula mais de 346 mil seguidores no Instagram, nenhum outro lugar faz uma cozinha tão boa como a Cazolla. >

"A hamburgueria tem o dom de empanar e fritar qualquer coisa, e as coxinhas deles são sensacionais. Eles sempre mudam os sabores dos recheios, mas são sempre muito bons", diz. Jailana lembra ainda de outro diferencial. "São coxinhas sem massa, puro recheio. Elas são bem crocantes, os recheios são deliciosos, e vem com um aioli da casa para complementar", diz. Meia dúzia do salgado é vendida por R$ 39,90 no restaurante.>

Outro estabelecimento famoso pelo salgado é a Coxinha do Gago, que funciona desde 2007 em Salvador. São diversas unidades na capital, Lauro de Freitas, Alagoinhas e Feira de Santana. Os sabores são diversos, do tradicional frango com catupiry, e até carne seca com banana, lombo e camarão. O produto é vendido a partir de R$ 11,50. >

Para o chef Pietro Gavazza, as melhores coxinhas não estão em Salvador, mas em Lauro de Freitas. Quem lidera o ranking, segundo ele, é a VB Smash Burguer, em Vilas do Atlântico. "O chef Diego preparou uma coxinha sem massa, mas tem um segredo que deixa ela simplesmente perfeita, super crocante e o frango suculento, que é algo que é difícil de fazer", explica. A meia dúzia de coxinhas de frango de frango com cream cheese e molho especial custa R$35,90. >

Pietro ainda indica outro estabelecimento na cidade. "Recentemente descobri uma coxinha que é incrível também, a coxinha da padaria Galeria dos Pães, em Vilas do Atlântico, Ela lembra muito a coxinha da Perini, na época que tinham a melhor da cidade", afirma. >

