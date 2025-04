OPORTUNIDADE

Instituto Coca-Cola abre vagas para curso gratuito de capacitação; saiba como participar

Programa é voltado para jovens que buscam a primeira oportunidade no mercado de trabalho

Millena Marques

Publicado em 14 de abril de 2025 às 16:59

Instituto Coca-Cola Crédito: Divulgação

O Instituto Coca-Cola oferta mais de 7 mil vagas para um curso gratuito de capacitação. O programa é voltado para jovens que buscam a primeira oportunidade no mercado de trabalho. Para participar, é preciso ter entre 16 e 29 anos. >

A ação, que é promovida em parceira com Solar Coca-Cola e a Plataforma Coletivo Jovem, é totalmente digital. O programa disponibilizará os conteúdos via WhatsApp, com o objetivo de flexibilizar os horários de estudos dos jovens. >

Os candidatos devem ter concluído o Ensino Fundamental e acesso à Internet. As inscrições podem ser feitas no site oficial do instituto.>