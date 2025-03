SALVADOR

Associação oferece 240 vagas em cursos de capacitação gratuitos

As inscrições são presenciais e vão até o dia 4 de abril; confira

O Centro Ítalo-Brasileiro de Promoção Sanitária Monte Tabor oferece 240 vagas para oito cursos gratuitos em Salvador. As inscrições são presenciais e vão até o dia 4 de abril. As capacitações são oferecidas através do Ludovica – Centro de Educação Profissional, que fica na Rua Pastor José Guilherme de Moraes, 209, no bairro de Pau da Lima (próximo ao Atacadão, na entrada de Colina Azul). >

O curso Saúde em Libras é uma capacitação onde o aluno terá noções da comunicação básica em Língua Brasileira de Sinais (Libras) com o intuito de otimizar o atendimento da comunidade surda. No Brasil, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), essa população chega a 10 milhões de pessoas.>

No dia da inscrição, os candidatos passam por uma avaliação diagnóstica de Matemática e Português. O resultado será divulgado no site do Monte Tabor (www.montetabor.org.br) e no Instagram do Ludovica (@ludovicaeducacao) no dia 16 de abril. Os aprovados terão de 22 a 29 de abril para realizar a matrícula, e as aulas começam nos dias 8 e 9 de maio, a depender do curso. Outras informações podem ser obtidas através do WhatsApp (71) 99944-0542.>