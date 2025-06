INTERIOR DA BAHIA

Seis trabalhadores são regatados de condição análoga à escravidão em fábrica clandestina de fogos

Mais de 2 milhões de unidades de fogos irregulares foram apreendidos

A Polícia Civil da Bahia deflagrou, nesta quinta-feira (12), a Operação Em Chamas, com o objetivo de combater o comércio e o armazenamento clandestino de fogos de artifício, além de coibir a venda de mercadorias impróprias para o consumo e práticas criminosas envolvendo produtos controlados. As ações aconteceram nos municípios de Feira de Santana, Alagoinhas e Serrinha e seguirão até o fim do período junino em diversas cidades da Bahia. >

Em Alagoinhas, as equipes realizaram buscas em lojas e fábricas com diversas irregularidades. Três pessoas foram conduzidas à delegacia local para prestar esclarecimentos, e seis trabalhadores foram encontrados em condição análoga à escravidão em uma unidade clandestina de fabricação de fogos de artifício.>

Sobre os trabalhadores encontrados em situação irregular, o delegado afirmou que eles estavam em condição de trabalho análogo à escravidão, sem registro ou condições mínimas de segurança e saúde. A situação foi comunicada ao Ministério Público do Trabalho e às autoridades de assistência social do município.>

Coordenada pela CFPC, a operação contou com o apoio dos Departamentos de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco); Especializado de Investigações Criminais (Deic) e de Polícia do Interior (Depin), por meio da 2ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Alagoinhas), além de diversos órgãos parceiros, como o Exército, a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz), o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), o Departamento de Polícia Técnica (DPT), o Procon-BA, o Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro) e o Conselho Regional de Química (CRQ).>