CHEGARAM!

Cápsula com astronautas que ficaram 'presos' no espaço por nove meses pousa na Flórida

Imagens são transmitidas no canal oficial da Nasa

Os astronautas Suni Williams e Butch Wilmore, que ficaram "presos" no espaço por nove meses, finalmente pousaram na Terra. A cápsula da SpaceX que os trouxe pousou na costa da Flórida, nos Estados Unidos (EUA). Após o pouso na água às 18h57 no horário de Brasília, equipes de recuperação tentam o resgate dos astronautas, finalizando assim a missão que manteve Wilmore e Williams no espaço muito além do tempo inicialmente previsto.>