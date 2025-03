EM BUSCA DE REESTRUTURAÇÃO

Servidores do Judiciário da Bahia aderem à paralisação nacional por avanços no plano de carreira

Ato está previsto para acontecer na quinta-feira (20)

Larissa Almeida

Publicado em 18 de março de 2025 às 21:01

Tribunal de Justiça da Bahia Crédito: Divulgação

Os servidores e servidoras do Judiciário Federal da Bahia anunciaram que vão aderir à paralisação nacional prevista para a próxima quinta-feira (20). A decisão foi tomada durante Assembleia Geral organizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal da Bahia (Sindjufe-BA), com participação de mais de 100 servidores, sem votos contrários. >

No dia da paralisação, que durará 24 horas, será realizado um Ato Público às 11h em frente ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5), localizado na Avenida Miguel Calmon, no bairro do Comércio, em Salvador. O intuito é chamar a atenção quanto à estagnação do Plano de Carreira da Categoria. >

Segundo o Sindjufe-BA, há um ano as tratativas sobre o plano seguem sem avanço. no Fórum Nacional de Carreira do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Os servidores denunciam perdas salariais de 72% nos últimos 10 anos e de 40% nos últimos quatro anos. Há reclamação ainda quanto a alegação de falta de recursos nos Tribunais Superiores, mesmo diante do anúncio de aumentos para a magistratura. >