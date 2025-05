CONFRONTO DEFINIDO

Confira quando o Bahia vai enfrentar o América de Cali pelos playoffs da Sul-Americana

Primeiro jogo acontece com mando do Tricolor, enquanto a volta será na Colômnia

O América de Cali terminou a primeira fase do Campeonato Colombiano em 1º entre os 20 clubes da primeira divisão nacional. No geral da temporada são 27 partidas, com 12 vitórias, 12 empates e três derrotas. A última delas no dia 19 de abril, há nove jogos. >