Vitória mostra força defensiva, vence o Bragantino e deixa o Z-4

Leão superou o Massa Bruta por 1 a 0

Wendel de Novais

Publicado em 20 de julho de 2025 às 18:00

Kayzer marcou da vitória do Rubro-Negro Crédito: Victor Ferreira/E.C. Vitória

A eficiência defensiva que o Vitória começou a mostrar nas duas últimas partidas do Brasileirão trouxe, na tarde deste domingo (20), os primeiros três pontos do time sob o comando do técnico Fábio Carille. No Barradão, diante da sua torcida, o Leão contou com gol de Renato Kayzer logo aos oito minutos do primeiro tempo para vencer o Bragantino por 1 a 0. >

Apesar da distância entre os dois times na tabela, com o Massa Bruta no G-4 e o Vitória na zona de rebaixamento, o time baiano começou o jogo pressionando os visitantes, subindo a marcação e tendo volume ofensivo antes mesmo dos 10 minutos de jogo. Depois de ser recompensado com gol cedo, no entanto, a postura mudou de maneira estratégica.>

O Vitória passou a permitir que o Bragantino ficasse mais com a bola, esperando no seu campo com a defesa postada. Foi a partir daí que o Leão deu uma demonstração clara de força defensiva, sem deixar que o adversário conseguisse produzir chances no primeiro tempo para assustar Lucas Arcanjo.>

Na segunda etapa, com mais volume, o Massa Bruta chegou a incomodar o goleiro do Rubro-Negro em momentos pontuais, mas o Vitória seguiu com marcando de maneira inteligente para manter o 1 a 0. Com o resultado, o Leão pulou para a 15ª colocação com 15 pontos. O Bragantino, por sua vez, parou nos 27 pontos, na terceira posição. >

Veja fotos do jogo 1 de 4

O jogo>

Já nos minutos iniciais, o Vitória mostrou mudanças em relação a postura adotada fora de casa nas últimas duas partidas. Com uma marcação alta, o Leão apertou o Bragantino e reteve a posse da bola no ataque. Estratégia que deu resultado logo aos 8 minutos de jogo, quando, depois de de um escanteio curto, Matheusinho cruzou na área e a bola sobrou para Kayzer bater de primeira. O atacante acertou o ângulo, não deu chances ao goleiro Cleiton e fez o Barradão explodir.>

Depois de abrir o placar, o Vitória baixou a pressão e permitiu que o Massa Bruta tivesse mais a bola. A posse, no entanto, não se converteu em chances claras para o time paulista, que esbarrava na ótima marcação do Leão. Só aos 23 minutos o Bragantino conseguiu assustar pela primeira vez, em bola dividida na área que sobrou para o ponta Vinicinho. Na hora de bater, entretanto, o jogador foi travado pela ação rápida de defensores do Vitória.>

A partida seguiu muito brigada com divididas fortes entre os jogadores. O Leão, porém, era mais efetivo em controlar as ações dos visitantes e manter a vantagem no placar. Por isso, até os 30 minutos do primeiro tempo, só duas finalizações foram feitas na partida, sendo uma para cada um dos times. O jogo seguiu com Bragantino sofrendo para atacar e o Vitória com dificuldade para encaixar contra-ataques e ampliar. >

As duas equipes voltaram para a segunda etapa sem alterações na escalação. O que não mudou também foi a dinâmica da partida, que se manteve sem grandes chances do gol. O Bragantino até tentou acelerar as trocas de passe, mas seguiu sem encontrar espaços tanto pelos lados como pelo meio de campo. Ainda que o time paulista conseguisse criar uma chance jogando a bola na área, desperdiçava como ocorreu aos 13 minutos do segundo tempo, quando Sant’’anna perdeu uma boa oportunidade.>

Dois minutos depois, Henry Mosquera decidiu ir sozinho pelo lado direito, passou por Maykon Jesus com facilidade e bateu forte para obrigar Lucas Arcanjo fazer bela defesa. A bola ainda sobrou para Vinicinho no rebote, mas o atacante voltou a ser bloqueado pela defesa rubro-negra no momento da finalização. Com a sequência de duas chegadas perigosas do Massa Bruta, o time paulista começou a tentar uma pressão para ter mais volume de ataque e chegar ao empate. >

O Vitória, por sua vez, voltou a mostrar boa articulação defensiva para evitar que o adversário crescesse na partida. Com as entradas de Osvaldo e Pepê, inclusive, passou a ter um contra-ataque mais eficiente para respirar em estocadas ofensivas, mas sem muito sucesso no último passe para definir as jogadas e transformá-las em gols. Assim o jogo se manteve até o final, sem grandes sustos para a torcida do Leão que foi ao Manoel Barradas apoia toda a equipe.>

FICHA TÉCNICA >

Vitória x RB Bragantino - 15ª rodada da Campeonato Brasileiro >

Vitória: Lucas Arcanjo; Raul Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Baralhas, Ronald (Pepê) e Matheusinho (Edu); Lucas Braga (Osvaldo), Fabri (Erick) e Renato Kayzer (Henzo Lopez). Técnico: Fábio Carille.>

RB Bragantino: Cleiton, Sant’’anna, Pedro Henrique, Eduardo e Guilherme Lopes; Fabinho (Hurtado), Eric Ramires (Praxedes) e Gustavo Neves (Borbas); Vinicinho (La Quintana), Henry Mosquera (Davi Gomes) e Pitta. Técnico: Fernando Seabra. >

Estádio: Barradão>

Gols: Renato Kayzer, aos 8 minutos do primeiro tempo; >

Cartões Amarelos: Guilherme Lopes e Praxedes pelo Bragantino; Maykon Jesus e Erick pelo Vitória;>

Arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima (PE), Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Bruno Cesar Chaves Vieira (PE). >

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)>