MERCADO DA BOLA

Confira quando Bahia e Vitória vão poder anunciar novos reforços

Janela de transferências para o Mundial de Clubes inicia na próxima semana

Com a temporada de 2025 chegando ao meio do ano, os torcedores de Bahia e Vitória cobram de seus times contratações para reforçar os elencos comandados por Rogério Ceni e Thiago Carpini, respectivamente. No entanto, para a felicidade dos baianos, a dupla Ba-Vi já irá poder anunciar novos atletas na próxima segunda-feira (2), quando se inicia janela de transferências para o Mundial de Clubes.>