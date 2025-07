BRASILEIRÃO

Palmeiras x Mirassol: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 14ª rodada do Brasileirão, a partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo, às 19h

Pedro Carreiro

Publicado em 16 de julho de 2025 às 15:00

Palmeiras Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Palmeiras e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

>

Onde assistir Palmeiras x Mirassol ao vivo

A partida entre Palmeiras e Mirassol terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). >

Palmeiras

O Palmeiras volta a campo após uma boa campanha no Mundial de Clubes, onde chegou até as quartas de final, sendo eliminado pelo Chelsea, futuro campeão. A equipe comandada por Abel Ferreira não contará com o jovem Estevão, vendido ao clube inglês. Na 5ª posição da tabela e com dois jogos a menos que a maioria dos adversários, o Verdão busca a vitória para se aproximar do líder Flamengo. >

Mirassol

O Mirassol vem surpreendendo no Brasileirão. O time do interior paulista ocupa atualmente a 10ª colocação, com 17 pontos e dois jogos a menos. Chega ao confronto embalado por uma sequência de quatro jogos sem perder, incluindo vitórias contra Corinthians e São Paulo, além de um empate. >

Prováveis escalações de Palmeiras x Mirassol

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs, Vanderlan; Martínez, Richard Rios, Allan, Facundo Torres, Raphael Veiga; Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira>

Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes, Reinaldo; Danielzinho, José Aldo, Gabriel, Negueba, Yago Felipe; Edson Carioca. Técnico: Rafael Guanaes

>

Ficha do Jogo

Jogo: Palmeiras x Mirassol >

Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2025>

Rodada: 14ª rodada>

Data: Quarta-feira, 16 de julho de 2025>

Horário: 19h (horário de Brasília)>

Local: Allianz Parque, São Paulo - SP>