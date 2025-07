GOSTOU DO QUE VIU

Ancelotti exalta desempenho dos clubes brasileiros no Mundial: ‘podem competir com os melhores’

Técnico da Seleção elogiou campanhas das equipes nacionais, além de destacar o desempenho individual de jovens brasileiros na competição

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, fez elogios à participação dos clubes brasileiros na primeira edição da nova Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Após assistir à final entre Chelsea e PSG no último domingo (13), o italiano afirmou que os desempenhos de Fluminense, Botafogo, Palmeiras e Flamengo provam que o futebol do Brasil tem qualidade para competir com os melhores times da Europa. >