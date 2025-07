SUCESSO FINANCEIRO

Real Madrid pressiona Fifa por Mundial de Clubes a cada dois anos

Merengues sugerem mudança no calendário após sucesso comercial na última edição

Após registrar grande sucesso comercial na última edição do Mundial de Clubes, o Real Madrid quer que a competição seja realizada a cada dois anos. A proposta, revelada pelo jornal inglês The Guardian, teria sido levada à Fifa, que por ora planeja manter o formato quadrienal, semelhante ao da Copa do Mundo de seleções. >

O Real Madrid foi eliminado na semifinal do Mundial, após ser derrotado pelo Paris Saint-Germain por 4 a 0. Mas o clube espanhol obteve enorme êxito comercial ao longo do torneio.>

Por essa razão, o Real teria sugerido para a Fifa a realização da competição de maneira bienal, segundo o The Guardian. O clube merengue foi o responsável pela venda de cerca de 25% dos ingressos do Mundial dos Estados Unidos. Além disso, o Real foi o time que apresentou maior média de público da competição.>

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, não teria se animado com a possibilidade de organizar o Mundial a cada dois anos. No entanto, a entidade cogita aumentar o número de clubes participantes, como foi feito com a Copa do Mundo.>