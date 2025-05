MÁ FASE

Crise? Vitória só venceu quatro das últimas 21 partidas na temporada

Eliminação na Sul-Americana piora instabilidade do Leão sob o comando de Thiago Carpini

Alan Pinheiro

Publicado em 30 de maio de 2025 às 05:00

Thiago Carpini em Universidad Católica x Vitória, pela Copa Sul-Americana Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O torcedor do Vitória esperava comemorar a classificação para os playoffs da Sul-Americana, mas um gol contra de Gabriel Baralhas na noite da última quarta-feira (28) impediu que o time avançasse de fase. Além de amargar mais uma eliminação na temporada, o revés atenuou a crise vivida pelo clube nos últimos 21 jogos, onde os rubro-negros só conseguiram vencer quatro vezes.>

Além dos jogos vencidos, o Leão teve oito empates e nove derrotas, três delas nas últimas três partidas. As vitórias aconteceram contra Sport, Fortaleza, Vasco e Cerro Largo. Duas pelo Campeonato Brasileiro, uma pela Copa do Nordeste e a restante pela Copa Sul-Americana. No entanto, os resultados positivos não compensaram as derrotas sofridas no período, principalmente pela importância dos confrontos.>

“Momento delicado. Precisamos, mais do que explicar, precisamos entender o momento. A gente encarou o jogo contra o Vasco como uma virada de chave, e aí essas duas derrotas [Santos e Bahia] nos deram um novo alerta. Não é o momento de falar de números”, avaliou o treinador Thiago Carpini em entrevista coletiva após perder para o Santos.>

A sequência de instabilidade começou no duelo contra o Náutico, pela Copa do Brasil. O Rubro-negro foi superado pelos pernambucanos por 2x0 e deram adeus a competição nacional dentro de casa. Desde então, os comandados de Thiago Carpini perderam no jogo de ida da final do Campeonato Baiano, na estreia do Campeonato Brasileiro e perderam para o Cerro Largo no Barradão.>

Além disso, o Leão acumula uma infeliz coincidência. Dentro desse mesmo recorte, o clube baiano viveu o roteiro de ter um jogador adversário expulso e sair de campo sem conseguir vencer. O último episódio, contra a Universidad Católica, culminou diretamente na eliminação da equipe na Sul-Americana. Antes, diante do mesmo time equatoriano, conseguiram apenas um empate dentro do Barradão, com um gol de pênalti marcado por Matheuzinho>

Outro episódio que ainda reside na memória do torcedor foi a derrota no clássico Ba-Vi, pelo Brasileirão. Na ocasião, o time de Thiago Carpini viu Jean Lucas ser expulso com um minuto de jogo. Mesmo com um homem a mais, os rubro-negros não conseguiram traduzir a superioridade numérica em gols e ainda viu os tricolores saírem de campo com o triunfo.>

Se o atual momento deixa os torcedores rubro-negros apreensivos com o restante da temporada, o início não poderia ser melhor. Além de começar 2025 após uma campanha de destaque no fim do Brasileirão passado, o Vitória chegou a atual temporada com reforços que prometiam elevar o nível da equipe.>

O clube baiano construiu uma invencibilidade de 17 jogos, considerando apenas os jogos em 2025. Nesse período, foram 12 resultados positivos e cinco empates. O desempenho resulta em um aproveitamento de 80%. >