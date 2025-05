FALTA DE EFICIÊNCIA

Matheuzinho define chances perdidas como motivo de eliminação do Vitória: 'A gente não matou o jogo'

O único gol da partida foi marcado por Gabriel Baralhas, contra

O Vitória foi eliminado da Copa Sul-Americana na noite desta quarta-feira (28) após ser superado pela Universidad Católica de Quito no Olímpico Atahualpa por 1x0. O único gol da partida foi marcado por Gabriel Baralhas, contra. Na saída do campo, o meia Matheuzinho definiu a falta de eficiência como fator que definiu a desclassificação.>

"A gente não matou o jogo. Tivemos várias oportunidades. Eu tive uma e não fiz. Pensar no Brasileiro, agora a gente tem um jogo difícil contra o Corinthians fora de casa. É focar e manter os pés no chão", complementou.>

Com a missão de continuar na competição, o Vitória contou com a expulsão de um jogador adversário no início do confronto. Apesar disso, os rubro-negros não conseguiram abrir o placar no primeiro tempo. A emoção ficou guardada para a segunda etapa, quando Lucas Arcanjo errou após recuo de Baralhas e um gol contra abriu o placar.>