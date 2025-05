FIM DA LINHA

Carpini lamenta ‘auto eliminação’ do Vitória na Copa Sul-Americana: ‘estava nas nossas mãos’

O Leão da Barra foi derrotado por 1 a 0 pelo Universidad Católica-EQU, com gol contra bizarro, e deu adeus a "Sula"

As condições eram favoráveis, mas o Vitória se sabotou e deu adeus à Copa Sul-Americana ao perder por 1 a 0 para o Universidad Católica-EQU, na última quarta-feira (28). A equipe equatoriana teve um jogador expulso logo aos 15 minutos de jogo, e o Leão da Barra precisava apenas de um empate para avançar aos playoffs. No entanto, um gol contra bizarro de Baralhas acabou decretando a eliminação rubro-negra. >

Com um jogador a mais desde o início, o Vitória não sofreu defensivamente, mas também teve muita dificuldade para criar ofensivamente. As únicas chances mais claras saíram dos pés de Matheuzinho: em uma delas, ele saiu de cara para o gol, mas finalizou em cima do goleiro; na outra, arriscou da entrada da área e viu um zagueiro salvar em cima da linha.>