Contra o Grêmio, Willian José projeta ganhar confiança para 'jogo mais importante da temporada'

Esquadrão enfrenta o Internacional na próxima quarta-feira (28), em jogo que define a vida do clube na Libertadores

Alan Pinheiro

Publicado em 23 de maio de 2025 às 18:30

Willian José projetou as partidas contra Grêmio e Internacional Crédito: Letícia Martins / E.C Bahia

Autor de dois gols na goleada por 4x0 que classificou o Bahia para as oitavas-de-final da Copa do Brasil, o atacante Willian José concedeu entrevista nesta sexta-feira (23) e projetou os confrontos contra os dois times gaúchos que o Esquadrão vai enfrentar em sequência na temporada.>

O camisa 12 falou sobre a motivação do Bahia para as duas próximas partidas, contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, e contra o Inter, pela Conmebol Libertadores, ambas em Porto Alegre, no domingo (25) e quarta-feira (28), respectivamente. José destacou que a partida deste domingo pode ser combustível para o confronto decisivo da Libertadores diante do Inter, no meio da semana.>

“Temos dois jogos muito importantes agora, domingo, pelo Brasileiro, e quarta-feira, Libertadores. No domingo, temos um jogo muito importante contra um adversário difícil também, que é o Grêmio, que vem brigando na parte de baixo, na zona de rebaixamento, mas a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é muito longo, muito difícil. E a gente tem que fazer um grande jogo, até porque temos que fazer um grande jogo para ganhar confiança para o jogo de quarta-feira”.>

O atacante ainda destacou que a partida contra o Inter será a mais importante do ano. “É difícil você falar do jogo de domingo e não falar da Libertadores. Para nós é o jogo mais importante da temporada. Acho que é um jogo muito difícil, mas o jogo de domingo vai dar mais confiança para nós. Para que possamos conseguir um grande triunfo contra o Grêmio e chegar na quarta-feira bem preparado para que a gente possa sair de lá com a classificação”.>

Com 25 jogos, seis gols marcados e uma assistência concedida, o centroavante já se aproximou dos números de Luciano Rodríguez, que vive um jejum de 15 partidas sem conseguir balançar as redes na temporada. Nos últimos cinco jogos, Lucho foi titular três vezes, enquanto Willian José foi o escolhido em duas. Mesmo com a disputa pela posição, o centroavante revelou que tenta ajudar o companheiro com sua experiência.>

"Sempre antes dos jogos passo uma motivação para ele, incentivo para que ele faça um grande trabalho. Atacante quando não faz gol tem muita pressão, parece que tudo fica mais difícil quando você pega na bola, e a torcida quer gol. A gente sabe que o Lucho é um grande jogador. Todos juntos, a torcida também, a gente pode elevar o nível dele, a gente sabe que ele tem. Chegou ano passado e já deu resultado para nós, para o Bahia. A gente tem que ajudar. Ele precisa dessa ajudar para que ele possa voltar a fazer gols", disse.

