MISSÃO PORTO ALEGRE

Com retorno de Arias, Bahia faz último treino antes de viajar para enfrentar o Grêmio

Confronto contra os gaúchos ocorre neste domingo (25), a partir das 11h

Alan Pinheiro

Publicado em 23 de maio de 2025 às 15:47

Santiago Arias treinou com o elenco do Bahia antes de enfrentar o Grêmio Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O elenco do Bahia voltou aos treinos nesta sexta-feira (23), após vencer o Paysandu por 4x0, pela Copa do Brasil. A sessão de treinamento foi a última antes de embarcar neste sábado (24) para Porto Alegre, onde no domingo (25), pela 10° rodada do Campeonato Brasileiro, enfrenta o Grêmio.>

Os jogadores se representaram pela manhã, no CT Evaristo de Macedo. Após um trabalho de ativação na academia, sob comando do preparador físico José Mário Campeiz, os jogadores seguiram para o campo 2. O lateral Arias participou de todas atividades do dia. O atacante Ademir fez trabalho de transição, enquanto o volante Rezende trabalhou na academia. Kanu e Erick ficaram na fisioterapia.>

O técnico Rogério Ceni comandou uma atividade em campo com seis traves pequenas para trabalhar a posse de bola sob pressão e a dinâmica em espaço reduzido, com o grupo dividido em dois times. Na sequência, sem os jogadores que atuaram diante do Paysandu, o elenco seguiu para o campo 1. Ceni comandou uma atividade tática utilizando toda extensão do campo, com dois times se enfrentando.>