MODERNIZAÇÃO

Arena Fonte Nova finaliza implantação da biometria facial; veja como se cadastrar

A partir do jogo entre Bahia e Náutico, todos os acessos serão exclusivamente por reconhecimento biométrico

Pedro Carreiro

Publicado em 6 de junho de 2025 às 16:00

Arena Fonte Nova finalizou a implantação da biometria facial Crédito: Divulgação

A Arena Fonte Nova concluiu a implementação da biometria facial em todos os setores do estádio. A partir do jogo entre Bahia e Náutico, neste sábado (7), pela Copa do Nordeste, o acesso será permitido somente mediante reconhecimento facial. A implantação atende ao prazo estabelecido pela Lei Geral do Esporte e garante mais segurança e agilidade para os torcedores >

O sistema vale para todos os setores. Para efetuar a compra do ingresso é necessário ter o cadastro biométrico. A medida é válida para todos, inclusive para quem registrou a biometria anteriormente e para os sócios torcedores.>

O torcedor deve acessar o site, preencher os dados: nome completo, e-mail, data de nascimento e CPF. Em seguida, fazer o reconhecimento facial e enviar uma foto do documento de identidade (RG ou CNH). O registro facial deve ser realizado pelo celular. No dia da partida, basta se dirigir ao setor correspondente, posicionar o rosto diante do leitor e aguardar a liberação automática, sem necessidade de apresentar ingresso ou documento.>