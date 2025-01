DESPEDIDA

Corpo de Carlos Pitta é cremado com homenagem musical entre amigos e familiares

Cerimônia foi realizada na manhã desta quarta (8), no Cemitério Bosque da Paz, em Salvador

Elis Freire

Publicado em 8 de janeiro de 2025 às 15:13

Cremação de Carlos Pitta é realizada no Cemitério Bosque da Paz Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

Unidos pela música, grande paixão e ganha-pão de Carlos Pitta, familiares, amigos e fãs prestaram suas homenagens ao artista em cerimônia de cremação realizada na manhã desta quarta (8), no Cemitério Bosque da Paz, em Salvador. O cantor e compositor morreu nesta terça (7), deixando um legado imensurável para a música baiana e brasileira.

Artistas como a cantora Laurinha, o produtor Geraldo Badá e os cantores Jorge Taime e Del Feliz marcaram presença na despedida do artista nascido em Feira de Santana. O clima de comoção marcou o momento, ao som de Cometa Mambembe, umas músicas mais conhecidas do artista lançado em 2000.

Nas redes sociais, manifestações de pesar e homenagens destacaram o impacto de Carlos Pitta na música popular brasileira. Ivete Sangalo relembrou o papel essencial do compositor no início de sua trajetória: “Ele me deu a mão, me deu carinho, um abraço e muita confiança. Foi essencial no começo da minha carreira, quando eu ainda não sabia o que era ser cantora, o que era ser artista”, declarou.

Já o forrozeiro Targino Gondim homenageou o amigo com versos da canção “Cometa Mambembe”, uma das mais conhecidas composições de Pitta: “Tenha fé no azul que está no frevo.” Gondim publicou uma foto do cantor e escreveu: “Meu amigo querido e representante da nossa música! Siga em paz, irmão.”

Relembre história de Pitta na música

Carlos Pitta Crédito: Arquivo

Carlos Pitta teve canções gravadas por importantes nomes da música popular brasileira como Elba Ramalho, Trio Nordestino, Alcione, Margareth Menezes. Além de se apresentar em festas juninas, Pitta rodou o mundo se apresentando nos Estados Unidos,Suíça, Alemanha, Itália e Bélgica.