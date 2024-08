BAIANASYSTEM

Russo Passapusso revela origem do verdadeiro nome e relembra acidente que deixou pai deficiente visual

Na ocasião, o artista relembrou um episódio marcante da sua infância

Publicado em 7 de agosto de 2024 às 13:53

O cantor Russo Passapusso, líder do grupo BaianaSystem, foi o convidado do ‘Conversa com Bial’ desta terça-feira (6), ao lado da apresentadora Rita Batista. Na ocasião, o artista relembrou um episódio marcante da sua infância. Enquanto brincava com crianças que reuniam sucata para fazer brinquedos, o pai do artista atingiu acidentalmente uma dinamite.

“Explodiu tudo! Essas crianças voaram e só sobreviveu meu pai, que teve um processo de deficiência visual e alguns metais, que não puderam ser retirados do corpo dele por estarem perto dos órgãos“, relembrou Russo, acrescentando que o desfecho da história chegaria quando a família saiu do interior da Bahia rumo a Salvador algum tempo depois, quando o músico tinha 15 anos.

Russo revelou ainda que, a partir da tragédia, nasceu a sua primeira composição: “Quando soube da história fui ao quarto dele e vesti as roupas do meu pai. Vi um vaso que veio de Senhor do Bonfim, quebrado, cheio de terra e com uma flor de plástico. Ouvi uma música que achei há muito tempo que existia e que na real minha memória tinha feito de alguma forma, uma música chamada ‘Flor de Plástico’.”