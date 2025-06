RONALDO JACOBINA

BaianaSystem fará a primeira turnê pela Austrália

Este conteúdo é um oferecimento da Hub.Nexxo - Soluções Empresariais

Ronaldo Jacobina

Publicado em 10 de junho de 2025 às 05:00

BaianaSystem Crédito: Felipe Cartaxo - Divulgação

O BaianaSystem vai fazer sua primeira turnê por um país da Oceania. O grupo desembarcará nos próximos dias na Austrália para uma série de apresentações do espetáculo Lundu Rock Show pelo país. O projeto musical que conecta os discos O Futuro Não Demora (2019) com O Mundo Dá Voltas (2025), estreia em solo australiano no próximo dia 18, em Sidney, capital do país. De lá os baianos seguem fazendo shows na Golden Coast, capital do estado de Queensland; Melbourne, no estado de Victória e em Powerstation, em Aukland. A banda deve retornar ao Brasil no final do mês e segue direto para um show no Festival Sensacional, em Belo Horizonte. Para este primeiro ato afro rock na Oceania, a caravana segue com a formação que vinha rodando o Brasil e o mundo nos shows Nossa Cultura em Primeiro Lugar e Sulamericano Show: Russo Passapusso (vocal), Roberto Barreto (guitarra baiana), Sekobass (baixo e synth), Claudia Manzo (vocal), Ubiratan Marques (teclados), João Meirelles (bases e eletrônicos), Junix 11 (guitarra) e Ícaro Sá (percussão). De acordo com o vocalista Russo Passapusso, o Lundu Rock Show é mais que um show. “É uma movimentação artística que faremos pelo Brasil e outros lugares do mundo. Historicamente, Lundu é a primeira permissão da música africana no Brasil, ecoando os tambores a se expressarem na sociedade em que não estavam inseridos. Agora, vemos a possibilidade de atualizar, deixar mais urbano, conectar com o que temos hoje ", conta.>

Suzana Vieira Crédito: Nana Moraes/ Divulgação

Macbeth

>

Susana Vieira desembarca em Salvador no próximo mês de julho para apresentar aos baianos seu novo espetáculo, Lady, texto inédito de Vana Medeiros escrito especialmente para a artista. Na peça, que será apresentada nos dias 04, 05 e 06 de julho, no Teatro SESC - Casa do Comércio, a atriz mistura sua biografia com alguns dos mais belos trechos da obra original de Shakespeare. Em cena, Suzana interpreta uma atriz que passa sua vida a limpo faltando poucos minutos para entrar em cena e interpretar Lady Macbeth, a emblemática personagem de Shakespeare. >

Tito Veiga Santos, Daniel Cady e João Corte-Real Crédito: Divulgação

Sucesso>

A apresentação da cantora Ivete Sangalo no Tivoli Praia do Forte, no último sábado (07), atraiu gente de várias partes do Brasil e de outros países como Portugal. Com uma taxa de ocupação de 100%, o ecoresort foi palco da 7ª edição do bem sucedido projeto que já se tornou uma tradição para os fãs da cantora. Esta foi a primeira edição sob o comando do novo diretor geral do hotel João Corte-Real que assumiu o cargo, assim como a Diretoria Regional Nordeste do Brasil da Minor Hotels, em agosto de 2024. Artistas como o ator e apresentador André Marques prestigiaram o evento.>

Cristina David, Monica Sacramento e Mauricio Kurihara Crédito: Divulgação

Quarentão>

Maurício Kurihara celebrou seus 40 anos no último domingo (08) com uma grande festa, no Cerimonial Conceição da Praia, espaço de eventos ao lado da Basílica da Conceição da Praia, no Comércio. Decorador e cenógrafo com 18 anos de mercado e mais de 1.800 festas realizadas, ele se inspirou na arte popular brasileira para ambientar o lugar. A celebração contou parceiros profissionais como o bufê de Waleska Marinho, Sofeé Gastronomia, Reinel, Renata Alves, Clementines, Club Bar, show de Alexandre Peixe e outras atrações.>

Alex Sá Gomes Crédito: Divulgação

Olhar sensível>

Alex Sá Gomes inaugura hoje(10), das 16h às 20h, a exposição fotográfica Uma viagem aos jardins do Japão, em vernissage na Casa Tua, em Salvador. A mostra faz parte das celebrações do Mês do Meio Ambiente e nasce de uma viagem técnica do paisagista e engenheiro agrônomo à frente da Alex Sá Gomes Paisagismo ao país onde se encantou com a cultura e a delicadeza dos jardins japoneses. Sberta ao público por um mês, a mostra reúne imagens captadas com o celular e tem como proposta despertar a consciência ambiental por meio da arte e do cuidado com o que nos cerca.>

Nyscia Pinheiro Crédito: Divulgação

Fina Estampa>

A Dinda - Afetividades Têxteis, projeto artístico de trabalhos manuais poderá ser visto até o próximo domingo (15), no Mercado do Tira, evento que ocupa o Palacete Tira Chapéu reunindo e moda, cultura e lifestyle em uma experiência voltada para a autenticidade. A Dinda é formada pela artista carioca pela Carla Ferraz que possui ampla experiência em estamparia artesanal, além de trabalhar como figurinista e cenógrafa; e a baiana Nyscia Pinheiro, pesquisadora da moda e estudiosa de técnicas de bordado. Neste projeto a dupla une seu talento, e fazem a ponte de afeto têxtil que se transforma em peças únicas: os quimonos com sobreposições de técnicas de estamparia, bordado, leveza e beleza.>

Cena do filme Crédito: Divulgação

Cinema baiano>