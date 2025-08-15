Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quer aprender chinês? Universidade oferece curso gratuito de mandarim em Feira de Santana

Inscrições para as turmas do curso oferecido pela Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) se encerram no dia 31 de agosto

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 13:59

Inscrições para curso de mandarim em Feira de Santana estão abertas até 31 de agosto
Inscrições para curso de mandarim em Feira de Santana estão abertas até 31 de agosto Crédito: Divulgação/Ascom Uefs

Interessados em aprender a língua e a cultura chinesa têm uma nova oportunidade em Feira de Santana. Estão abertas, até o dia 31 de agosto, as inscrições para o curso de mandarim oferecido na Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs). A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Instituto Confúcio da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e a Universidade de Xangai.

O curso é aberto tanto para a comunidade interna da Uefs (estudantes, professores e técnicos) quanto para o público externo. Estão sendo oferecidas turmas presenciais para dois níveis de conhecimento: básico 1, para iniciantes, e básico 2, para quem já possui algum conhecimento prévio da língua.

Informações sobre Feira de Santana

Feira de Santana tem 1.304,425 km² por Reprodução
Em 2022, a taxa de escolarização de 6 a 14 anos era de 97,56% em Feira por Reprodução/Youtube
A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 10,54 para 1.000 nascidos vivos por Thuane Maria/GOVBA
Feira de Santana apresenta 63,8% de domicílios com esgotamento sanitário adequado por Google Street View
Último censo identificou 616.272 pessoas em Feira de Santana por Reprodução
Em 2021, o PIB per capita de Feira de Santana era de R$ 27.691,08 por César Marques/Matheus Landim/GOVBA
Câmara Municipal de Feira de Santana por Divulgação
1 de 7
Feira de Santana tem 1.304,425 km² por Reprodução

As aulas serão ministradas por professores chineses especializados no ensino do Mandarim, utilizando uma metodologia própria e material didático exclusivo. Cada turma terá, no máximo, 20 estudantes para garantir a qualidade do aprendizado.

As atividades estão programadas para ocorrer nos turnos vespertino e noturno. O início das aulas está previsto para setembro, com encerramento em dezembro de 2025. Interessados devem enviar e-mail para o endereço sertao-china@uefs.br.

*Esta matéria contou com uso de inteligência artificial

Leia mais

Imagem - Feira de Santana recebe oficina gratuita de instrumento musical africano

Feira de Santana recebe oficina gratuita de instrumento musical africano

Imagem - Evento abre inscrições para artistas de Feira de Santana se apresentarem; veja como participar

Evento abre inscrições para artistas de Feira de Santana se apresentarem; veja como participar

Imagem - Prefeitura notifica donos de terrenos abandonados em Feira; multas podem chegar a R$ 3 mil

Prefeitura notifica donos de terrenos abandonados em Feira; multas podem chegar a R$ 3 mil

Mais recentes

Imagem - Curso de teclado gratuito em Feira de Santana tem vagas abertas; veja como se inscrever

Curso de teclado gratuito em Feira de Santana tem vagas abertas; veja como se inscrever
Imagem - Saiba onde praticar esportes gratuitamente em São Sebastião do Passé

Saiba onde praticar esportes gratuitamente em São Sebastião do Passé
Imagem - Prefeitura notifica donos de terrenos abandonados em Feira; multas podem chegar a R$ 3 mil

Prefeitura notifica donos de terrenos abandonados em Feira; multas podem chegar a R$ 3 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
01

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22
02

Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22

Imagem - Salário de R$ 10 mil e jornada de 6 horas: banco abre inscrições para concurso
03

Salário de R$ 10 mil e jornada de 6 horas: banco abre inscrições para concurso

Imagem - Bahia acerta com novo goleiro e empresta Marcos Felipe
04

Bahia acerta com novo goleiro e empresta Marcos Felipe