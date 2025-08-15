NOVO IDIOMA

Quer aprender chinês? Universidade oferece curso gratuito de mandarim em Feira de Santana

Inscrições para as turmas do curso oferecido pela Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) se encerram no dia 31 de agosto

Alan Pinheiro

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 13:59

Inscrições para curso de mandarim em Feira de Santana estão abertas até 31 de agosto Crédito: Divulgação/Ascom Uefs

Interessados em aprender a língua e a cultura chinesa têm uma nova oportunidade em Feira de Santana. Estão abertas, até o dia 31 de agosto, as inscrições para o curso de mandarim oferecido na Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs). A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Instituto Confúcio da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e a Universidade de Xangai.

O curso é aberto tanto para a comunidade interna da Uefs (estudantes, professores e técnicos) quanto para o público externo. Estão sendo oferecidas turmas presenciais para dois níveis de conhecimento: básico 1, para iniciantes, e básico 2, para quem já possui algum conhecimento prévio da língua.

Informações sobre Feira de Santana 1 de 7

As aulas serão ministradas por professores chineses especializados no ensino do Mandarim, utilizando uma metodologia própria e material didático exclusivo. Cada turma terá, no máximo, 20 estudantes para garantir a qualidade do aprendizado.

As atividades estão programadas para ocorrer nos turnos vespertino e noturno. O início das aulas está previsto para setembro, com encerramento em dezembro de 2025. Interessados devem enviar e-mail para o endereço sertao-china@uefs.br.