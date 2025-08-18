OPORTUNIDADE

Uesb abre vagas de nível médio e superior para creches com salários de até R$ 3.594,85

São 30 vagas para as funções de auxiliar de creche, educador infantil, atendimento educacional especializado e coordenador pedagógico

Yan Inácio

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 16:13

Uesb Crédito: Divulgação

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) abre, nesta quarta-feira (20), inscrições para profissionais para atuar nas creches da instituição. As 30 vagas são para as funções de auxiliar de creche, educador infantil, atendimento educacional especializado e coordenador pedagógico. As inscrições podem ser feitas até 21 de setembro, no site do Instituto Mais, banca responsável pelo processo seletivo.

As vagas estão distribuídas entre as cidades de Jequié e Vitória da Conquista. A seleção será feita em duas etapas, ambas de caráter eliminatório e classificatório. A primeira etapa é a prova objetiva, agendada para o dia 19 de outubro, com aplicação nas duas cidades. A segunda etapa é a prova de títulos, apenas para quem foi aprovado na etapa anterior.

As provas para as vagas de técnico em nível médio terão 15 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Raciocínio Lógico-Matemático, 10 questões envolvendo noções de: administração pública; direito administrativo; Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia; igualdade racial e de gênero, 15 questões de conhecimentos específicos, relacionadas à formação exigida para cada função de Técnico de Nível Médio com formação específica.

Já os concorrentes às vagas de técnico em nível superior enfrentarão 12 questões de Língua Portuguesa, 12 questões de Raciocínio Lógico-Matemático, 20 questões envolvendo tópicos de: administração pública; direito administrativo; Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia; igualdade racial e de gênero, 20 questões de conhecimentos específicos, relacionadas à formação exigida para às Funções de Técnico de Nível Superior com formação específica,