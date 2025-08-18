Acesse sua conta
Uesb abre vagas de nível médio e superior para creches com salários de até R$ 3.594,85

São 30 vagas para as funções de auxiliar de creche, educador infantil, atendimento educacional especializado e coordenador pedagógico

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 16:13

Uesb
Uesb Crédito: Divulgação

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) abre, nesta quarta-feira (20), inscrições para profissionais para atuar nas creches da instituição. As 30 vagas são para as funções de auxiliar de creche, educador infantil, atendimento educacional especializado e coordenador pedagógico. As inscrições podem ser feitas até 21 de setembro, no site do Instituto Mais, banca responsável pelo processo seletivo.

As vagas estão distribuídas entre as cidades de Jequié e Vitória da Conquista. A seleção será feita em duas etapas, ambas de caráter eliminatório e classificatório. A primeira etapa é a prova objetiva, agendada para o dia 19 de outubro, com aplicação nas duas cidades. A segunda etapa é a prova de títulos, apenas para quem foi aprovado na etapa anterior.

As provas para as vagas de técnico em nível médio terão 15 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Raciocínio Lógico-Matemático, 10 questões envolvendo noções de: administração pública; direito administrativo; Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia; igualdade racial e de gênero, 15 questões de conhecimentos específicos, relacionadas à formação exigida para cada função de Técnico de Nível Médio com formação específica.

Já os concorrentes às vagas de técnico em nível superior enfrentarão 12 questões de Língua Portuguesa, 12 questões de Raciocínio Lógico-Matemático, 20 questões envolvendo tópicos de: administração pública; direito administrativo; Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia; igualdade racial e de gênero, 20 questões de conhecimentos específicos, relacionadas à formação exigida para às Funções de Técnico de Nível Superior com formação específica,

A taxa de inscrição é de R$ 70 para concorrentes às funções de técnico de nível médio, e de R$ 100 para vagas de nível superior. Há possibilidade de isenção dos valores para inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que sejam membros de famílias de baixa renda. O certame também terá 30% das vagas reservadas para autodeclarados pretos ou pardos no ato da inscrição e 5% para pessoas com deficiência.

