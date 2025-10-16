Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 20:43
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos 187 vagas de trabalho para esta sexta-feira (17) em Salvador. A seleção inclui cargos como auxiliar de limpeza, auxiliar de caixa, ajudante de açougue, gerente de açougue, chefe de cozinha, atendente de telemarketing, recepcionista secretária, auxiliar de produção entre outras. Os salários podem chegar a R$ 2,6 mil.
Veja as vagas do SIMM para esta sexta-feira (17)
Para se candidatar às vagas do Simm, os interessados devem acessar o site e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.
Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.