OPORTUNIDADE DE TRABALHO

SIMM tem 187 vagas de emprego com salários de até R$ 2,6 mil para Salvador esta sexta (17)

Agendamento prévio deve ser feito no site do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra

Elaine Sanoli

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 20:43

SIMM Crédito: Bruno Concha/PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos 187 vagas de trabalho para esta sexta-feira (17) em Salvador. A seleção inclui cargos como auxiliar de limpeza, auxiliar de caixa, ajudante de açougue, gerente de açougue, chefe de cozinha, atendente de telemarketing, recepcionista secretária, auxiliar de produção entre outras. Os salários podem chegar a R$ 2,6 mil.

Veja as vagas do SIMM para esta sexta-feira (17) 1 de 8

Para se candidatar às vagas do Simm, os interessados devem acessar o site e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.