Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

SIMM tem 187 vagas de emprego com salários de até R$ 2,6 mil para Salvador esta sexta (17)

Agendamento prévio deve ser feito no site do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 20:43

SIMM
SIMM Crédito: Bruno Concha/PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos 187 vagas de trabalho para esta sexta-feira (17) em Salvador. A seleção inclui cargos como auxiliar de limpeza, auxiliar de caixa, ajudante de açougue, gerente de açougue, chefe de cozinha, atendente de telemarketing, recepcionista secretária, auxiliar de produção entre outras. Os salários podem chegar a R$ 2,6 mil.

Veja as vagas do SIMM para esta sexta-feira (17)

Confira vagas em aberto por Reprodução
Confira vagas em aberto por Reprodução
Confira vagas em aberto por Reprodução
Confira vagas em aberto por Reprodução
Confira vagas em aberto por Reprodução
Confira vagas em aberto por Reprodução
Confira vagas em aberto por Reprodução
Confira vagas em aberto por Reprodução
1 de 8
Confira vagas em aberto por Reprodução

Para se candidatar às vagas do Simm, os interessados devem acessar o site e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.

Leia mais

Imagem - Veja quais são as vagas de concurso de prefeitura com salários de até R$ 25 mil

Veja quais são as vagas de concurso de prefeitura com salários de até R$ 25 mil

Imagem - Inscrições de concurso do Conselho com salários de até R$ 10,8 mil chega na reta final

Inscrições de concurso do Conselho com salários de até R$ 10,8 mil chega na reta final

Imagem - Salários de até R$ 6 mil e VA de R$ 580: veja concurso de prefeitura com mais de 60 vagas

Salários de até R$ 6 mil e VA de R$ 580: veja concurso de prefeitura com mais de 60 vagas

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Tags:

Salvador Emprego Simm

Mais recentes

Imagem - Câmara municipal abre concurso com 60 vagas e salários de até R$ 8.977,82

Câmara municipal abre concurso com 60 vagas e salários de até R$ 8.977,82
Imagem - Bom Jesus dos Passos ganha primeira usina de beneficiamento de pescado

Bom Jesus dos Passos ganha primeira usina de beneficiamento de pescado
Imagem - Leveros investe R$ 1,5 milhão em programa educacional que impulsiona a qualificação de autônomos

Leveros investe R$ 1,5 milhão em programa educacional que impulsiona a qualificação de autônomos

MAIS LIDAS

Imagem - 3 signos que terão ganhos inesperados e chance de promoção no trabalho nesta quinta (16)
01

3 signos que terão ganhos inesperados e chance de promoção no trabalho nesta quinta (16)

Imagem - Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate
02

Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate

Imagem - A sorte finalmente chega para 3 signos do zodíaco nesta quinta-feira (16 de outubro)
03

A sorte finalmente chega para 3 signos do zodíaco nesta quinta-feira (16 de outubro)

Imagem - Tarot dos Anjos: fim de outubro terá amores do passado, perdão e novos começos
04

Tarot dos Anjos: fim de outubro terá amores do passado, perdão e novos começos