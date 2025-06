VIOLÊNCIA

Filho de investigador da polícia é morto a tiros no Lobato, em Salvador

Vítima foi identificada como Júlio Cezar Santana Brazil Filho

Um homem de 40 anos, identificado como Júlio Cezar Santana Brazil Filho, foi morto a tiros na Avenida Afrânio Peixoto, no bairro do Lobato, em Salvador, na sexta-feira (27). >

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi encontrada no chão, sem sinais de vida. Segundo informações da TV Bahia, Júlio era motorista de aplicativo e filho de um investigador da polícia.>

Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas. Diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias e autoria do crime. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).>