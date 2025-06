BARBÁRIE

Idosa é assassinada com golpes de enxada enquanto dormia no interior da Bahia

Companheiro da vítima confessou ter matado a esposa após discussão

Uma idosa de 60 anos, identificada como Rita Brito de Jesus, foi assassinada com golpes de enxada enquanto dormia na própria casa. O caso aconteceu no Alto da Bandeira, na zona rural de Serrinha, no interior da Bahia, na noite de quarta-feira (25). >