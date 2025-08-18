Acesse sua conta
Familiares fecham Vasco da Gama em protesto contra morte de jovem

Trânsito está lento na região na noite desta segunda-feira (18)

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 18:18

Trânsito está lento na região
Trânsito está lento na região Crédito: Reinaldo Freitas/CORREIO

Familiares do jovem Erick Santos, de 21 anos, que foi morto durante um tiroteio no Alto da Bola, na região da Avenida Vasco da Gama, fazem um protesto na Av. Vasco da Gama no início da noite desta segunda-feira (18). A via está com o trânsito lento.

Manifestantes colocaram fogo em pneus e bloquearam a via. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas. A Transalvador foi procurada para informar mais detalhes sobre a situação do trânsito.

O jovem de 21 anos foi morto a tiros na tarde deste sábado (16), na Rua Padre Domingos de Brito, no bairro da Federação. Segundo moradores, ele foi alvejado com mais de 30 tiros após ser confundido ao sair da casa da avó para encontrar a mãe. Erick foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos. A morte de Erick Santos aconteceu após um tiroteio na Avenida Vasco da Gama que durou cerca de 15 minutos.

Veja imagens do protesto na Avenida Vasco da Gama

Protesto na Av. Vasco da Gama por Reinaldo Freitas/CORREIO
Protesto na Av. Vasco da Gama por Reinaldo Freitas/CORREIO
Protesto na Av. Vasco da Gama por Reinaldo Freitas/CORREIO
Protesto na Av. Vasco da Gama por Reinaldo Freitas/CORREIO
1 de 4
Protesto na Av. Vasco da Gama por Reinaldo Freitas/CORREIO

