Bandeira vermelha seguirá até julho; veja dicas de como economizar na conta de luz

Informação foi confirmada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)

Millena Marques

Publicado em 28 de junho de 2025 às 07:21

A Bandeira Tarifária continuará Vermelha, Patamar 1, no mês de julho, de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Na sexta-feira (27), o órgão confirmou que o adicional de R$ 4,46 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos permanecerá no próximo mês. A decisão ocorre por causa da continuidade do baixo volume de chuvas e das condições menos favoráveis dos reservatórios, o que impacta diretamente na geração de energia. >

Com a Bandeira Vermelha, a Neoenergia Coelba chama ainda mais atenção para a necessidade de um consumo consciente de energia elétrica. Além da economia financeira, o cliente contribui com o meio ambiente, evitando desperdícios com a adoção de pequenas mudanças de hábitos que o transformam em um consumidor mais responsável. Confira dicas abaixo:>

Ar-condicionado e ventilador

Mesmo em períodos mais amenos, como julho, muitas pessoas continuam usando ar-condicionado, que está entre os aparelhos que mais consomem energia em residências. Para garantir o uso eficiente, a Neoenergia Coelba recomenda manter a temperatura entre 23ºC e 25ºC e programar o desligamento automático durante a madrugada. Outra opção é optar por aparelhos com tecnologia Inverter, que são até 60% mais econômicos por evitarem picos de energia.>

Na hora da compra, prefira equipamentos com Selo Procel ou categoria A de consumo. A instalação deve ser feita no alto da parede e em paralelo ao lado maior do cômodo. Também é essencial manter a manutenção em dia e limpar filtros e saídas de ar a cada duas semanas.>

Após a refrigeração do espaço, ventiladores de teto podem ser usados para manter o ambiente agradável com menor consumo. Vale lembrar: quanto maior a velocidade, maior o consumo.>

Chuveiro elétrico

Prefira banhos curtos e utilize o aparelho na opção "verão", que consome até 30% menos energia. Desligue a água enquanto se ensaboa e use sempre resistências originais, pois as inadequadas podem aumentar o consumo e trazer riscos. Se possível, considere a substituição por um aquecedor solar térmico.>

Geladeiras

Evite colocar alimentos quentes dentro da geladeira e verifique com frequência a borracha de vedação. O aparelho deve ficar a pelo menos 10 cm de distância da parede. Abra a porta o mínimo possível e por tempo reduzido para evitar sobrecarga no motor.>

Iluminação natural e uso de LED