'REI DO BREGUINHA'

Cantor de arrocha é preso suspeito de agredir e ameaçar ex-companheira na Bahia

Kaique Viana é conhecido como 'Rei do Breguinha' e tem cerca de 40 mil seguidores no Instagram

O cantor de arrocha Kaique Viana foi preso em flagrante por agredir fisicamente e ameaçar a ex-companheira no centro de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo da Bahia. A prisão aconteceu na madrugada de sábado (28), mas ele foi liberado no dia seguinte. >