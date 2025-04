HIERARQUIA DO CRIME

Entenda a ligação de PMs e rifeiros com o CV e saiba como eles organizavam os golpes

O esquema era dividido em dois principais núcleos

Bruno Wendel

Publicado em 16 de abril de 2025 às 15:24

Lázaro Alexandre Pereira de Andrade, o Tchaca Crédito: Reprodução

A organização criminosa que movimentou mais de R$ 500 milhões em rifas ilegais e que foi alvo da segunda fase da Operação Falsas Promessas, realizada no último dia 9, tinha um modelo de atuação focado em dois núcleos: um de contravenção, com os rifeiros, e outro do tráfico de drogas. O CORREIO teve acesso com exclusividade ao esquema do grupo, inclusive a relação com o Comando Vermelho (CV). >

Na manhã desta quarta-feira (16), foi iniciada a audiência de instrução na Vara de Organização Criminosa, onde os réus são interrogados pelo juiz Waldir Viana. Até agora, 27 pessoas foram presas na operação, entre elas policiais militares e influenciadores digitais. O PM e um influencer Lázaro Alexandre Pereira de Andarde, o "Tchaca", foi um dos acusados que teve a prisão preventiva cumprida pela Polícia Civil. >

De acordo com o processo, o líder da organização é o traficante Victor da Silva Moreira Paulo, o “Victor Cabeludo”, integrante do CV e que está foragido. Ele, com ajuda de Igor Carneiro Correia, estabeleceu a estrutura principal da organização, o chamado “Núcleo do Tráfico” . Os dois criaram diversas empresas fictícias para a lavagem de dinheiro do tráfico e possuem histórico com o tráfico de drogas. Eles conectaram a rede de tráfico da Bahia com os estados de Goiás, Paraná e Ceará.>

O “Núcleo da Contravenção” contava com a participação dos influenciadores digitais, que operavam rifas ilegais e serviam como estrutura para lavagem de capital, que permitia também o financiamento do tráfico com recursos das contravenções e a ocultação de valores e aquisição de patrimônios, como imóveis de alto valor, veículos de luxo (Lamborghini, Porsche, Tesla), lanchas, motos aquáticas.>

A operação foi realizada pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco-LD) da Polícia Civil. Nos autos, as provas técnicas estão em relatórios de análise bancária e fiscal e de inteligência financeira, interceptações telefônicas, documentos apreendidos nas buscas e confissões parciais em interrogatórios.>

Entre os 27 ouvidos, estão os influenciadores digitais Nanam Premiações e esposa dele, Gabriela Silva ; Ramhon Dias, Franklin Reis, Josemário Lins, entre outros, além de sete policiais militares: Valdomiro Maximiano dos Santos, Antônio César de Jesus, Edson Paim de Oliveira Júnior, Almir Witzlebem Barradas Neto, Alan dos Santos Souza, Adilson Prazeres Barbosa e Lázaro Alexandre Pereira de Andrade, o Alexandre Tacha, que também é influenciador digital.>

Veja a participação de alguns dos principais denunciados pelo Ministério Público:>

Núcleo de liderança e tráfico>

1. VICTOR DA SILVA MOREIRA PAULO: >

◦ Líder principal da organização criminosa>

◦ Encontra-se foragido>

2. IGOR CARNEIRO CORREIA:>

◦ Co-líder da organização>

◦ Movimentou R$ 46.462.449,70 sem comprovação de renda lícita>

◦ Criou empresas de fachada com Victor>

◦ Preso anteriormente por porte de drogas no aeroporto>

◦ Relacionava-se financeiramente com diversos outros denunciados>

3. DAIANE CONCEIÇÃO DA SILVA PINHO:>

◦ Companheira de Victor>

◦ Movimentou R$ 2.721.198,34>

◦ Envolvida na aquisição de imóveis no Ceará>

◦ Atualmente, está em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica>

4. ELAINE MARCIA NASCIMENTO SANTOS:>

◦ Movimentou R$ 21.314.146,33 sem comprovação de renda>

◦ Relacionou-se financeiramente com 13 denunciados>

◦ Intermediou simulação de compra de imóvel para ocultar patrimônio>

◦ Criou empresas de fachada (AÇAÍ DO QUIM e outra em nome do filho)>

5. MARCOS DAVID NASCIMENTO:>

◦ Irmão de Elaine>

◦ Simulou compra de imóvel de Igor por R$ 800 mil para ocultar patrimônio>

6. CIRIO JOSÉ LOURENÇO:>

◦ Natural de Foz do Iguaçu/PR (região conhecida pelo tráfico)>

◦ Movimentou R$ 3.474.173,21 sem comprovação de renda>

◦ Mantinha relações com membros da organização na Bahia e Goiás>

◦ Respondeu por tráfico em Camaçari>

◦ Encontra-se foragido>

Núcleo de Goiás>

7. NEIDE NAURA CEDRO DE SOUZA, JULIERME INACIO DOS SANTOS, MICHAEL RIBEIRO DA SILVA, MARCELO RODRIGUES AZEVEDO, WASHINGTON LUIZ PEREIRA NETTO e WANDERSON DAVID DE OLIVEIRA:>

◦ Operavam principalmente em Goiás>

◦ Recebiam valores da organização da Bahia>

◦ Movimentaram milhões sem comprovação de renda lícita>

◦ Julierme foi preso por tráfico em Feira de Santana com 4kg de cocaína>

Núcleo de Contravenção (Rifeiros): >

8. JOSÉ ROBERTO NASCIMENTO DOS SANTOS (NANAN RIFAS) e GABRIELA DA SILVA VALE (GABY RIFAS):>



>

◦ Líderes do esquema de rifas>

◦ Movimentaram juntos R$ 90.743.872,11>

◦ Utilizaram até conta de filho menor para movimentações>

◦ Associaram-se e financiaram o tráfico de drogas>

◦ Gabriel está em prisão domiciliar>

9. RAMHON DIAS DE JESUS VAZ e DAVID MASCARENHAS:>

◦ Operadores de rifas relacionados com tráfico>

◦ Ramhon tem histórico com Victor desde 2014>

◦ Movimentou R$ 27.291.116,91 sem origem lícita>

◦ Adquiriu imóvel de R$ 6.600.000,00 e lancha>

◦ Possuía armas em fundo falso de banheira>

10. JEFFERSON PEREIRA DA SILVA e JAMILE NUNES SANTANA:>

◦ Casal que operava rifas e lavagem>

◦ Movimentaram R$ 55.370.323,06>

◦ Relacionados financeiramente com os líderes Victor e Igor>

◦ Jamile está em prisão domiciliar>

11. JOSEMÁRIO APARECIDO SANTOS LINS e DANIEL ALVES DA SILVA:>

◦ Operavam em Juazeiro com "Prêmios do Vale">

◦ Daniel era "laranja" de Josemário>

◦ Movimentaram cerca de R$ 60 milhões>