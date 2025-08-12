ARTIGO

Index – a vitrine da indústria

Mais do que uma feira, trata-se de uma plataforma estratégica de visibilidade e geração de oportunidades

M Manuela Martinez

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 05:00

Indústria da celulose Crédito: Shutterstock

Vivemos um momento com grandes desafios globais: transição energética, economia verde, redes colaborativas, guerras comerciais, inovação inclusiva, entre outros. Em todos esses temas, a indústria tem papel central. Não há futuro sustentável, digital ou inteligente sem a presença ativa e protagonista do setor industrial.

A indústria representa um importante papel na economia. Cada produto fabricado na Bahia gera mais empregos, renda e desenvolvimento. Em nosso estado, o setor representa hoje 25% do PIB, mais de 460 mil empregos diretos e uma injeção de mais de R$ 76 bilhões na economia, de acordo com dados do Observatório da Indústria.

Os impactos vão além dos números: a indústria gera conhecimento, impulsiona a educação profissional, estimula a inovação e fortalece as comunidades onde está inserida. Dos pequenos negócios, como o de panificação, ao petroquímico, o setor industrial contribui para a construção de uma economia sólida.

Diante desse cenário, a Federação das Indústrias do Estado da Bahia, em parceria com o Sebrae, idealizou um grande movimento para valorizar e estimular a indústria baiana. A INDEX nasce como uma vitrine do setor produtivo baiano. Mais do que uma feira, trata-se de uma plataforma estratégica de visibilidade e geração de oportunidades para empresas de todos os portes e segmentos.

É um movimento que busca a aproximação da sociedade para confiar e comprar de marcas baianas. A reconhecer o valor de consumir o que é nosso — não apenas por identidade, mas por estratégia. Cada produto fabricado aqui é um investimento que fica. É um emprego mantido. É a economia mais forte e mais autônoma.

Trata-se de um evento da indústria para todos que acreditam que o desenvolvimento da Bahia precisa ser construído com base forte e visão de futuro. Ao reunir empresários, lideranças, investidores e instituições públicas e privadas, o evento constrói um ecossistema de pertencimento, cooperação e protagonismo.

De 27 a 29 de agosto, no Centro de Convenções, vamos apresentar a importância de diversos setores — alimentos e bebidas, agronegócio, cosméticos, petroquímica, celulose, mineração, metalmecânico, vestuário, energia, saneantes, plástico, têxtil, entre muitos outros — para que o público conheça de perto a diversidade da nossa indústria.

Além da exposição de produtos e serviços, a programação conta com rodadas de negócios, missões empresariais, seminários, premiações e oficinas, fazendo conexões e gerando oportunidades de negócios.

Neste tempo de tantas transições e desafios, precisamos de plataformas que nos reconectem com o que somos. A INDEX é isso: um espelho e uma vitrine. É um canal que fortalece o diálogo entre quem produz, quem consome e quem decide.