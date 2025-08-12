Acesse sua conta
PT fecha a porta para Rui Costa, e Coronel antecipa voto sobre veto de Lula

Leia a coluna na íntegra

  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 05:30

(Recife - PE, 24/05/2019) Palavras do Governador da Bahia, Rui Costa.Foto: Marcos CorrÃªa/PR
Integrantes do PT  descartam qualquer possibilidade de  Rui Costa encabeçar a chapa governista de 2026. Crédito: Marcos Corrêa/PR

Integrantes da cúpula do PT baiano descartam qualquer possibilidade de o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), encabeçar a chapa governista nas eleições de 2026.

A rejeição do governador Jerônimo Rodrigues (PT), reforçada no fim de julho pela pesquisa do Paraná Pesquisas, reacendeu nos bastidores - e até na imprensa nacional, como a Veja e o portal O Bastidor, do jornalista Diego Escosteguy - a especulação de que Rui poderia substituí-lo na disputa pelo Palácio de Ondina. Escosteguy escreveu que, insatisfeito com Jerônimo, “Rui esculhamba com frequência” o atual governador. A nota, porém, não trouxe qualquer manifestação do ministro.

Apesar das especulações, petistas ouvidos pela coluna afirmam que a chance é “nenhuma”. Segundo eles, Rui não contaria com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para retornar ao governo estadual. O motivo seria estratégico: Lula já disse, inclusive em público, que sua prioridade é fortalecer a base no Senado. Na disputa de forças, ele preferiria eleger Rui senador a conquistar o governo estadual.

O cálculo leva em conta o risco de ampliação da influência dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Casa, responsável, entre outras funções, por aprovar indicações ao Supremo.

O aviso de Lula a Otto

Segundo petistas, Lula já sinalizou ao senador Otto Alencar (PSD), presidente estadual do partido, que deseja uma chapa ao Senado formada por Rui Costa e Jaques Wagner (PT), este último buscando a reeleição.

Mas, nos bastidores, aliados dizem que Otto evita confirmar a ideia publicamente porque, como afirmou à coluna um petista em caráter reservado, “Otto não sabe o que fazer com Coronel”.

Coronel antecipa voto

Falando no senador Angelo Coronel (PSD), ele adiantou à coluna sua posição sobre o veto de Lula ao projeto que aumenta o número de deputados federais de 513 para 531.

“(Vou votar para) derrubar o veto”, disse por WhatsApp. Se a decisão do presidente for mantida, a Bahia perderá duas cadeiras na Câmara dos Deputados e seis na Assembleia Legislativa. Otto também já avisou a Lula que votará para derrubar o veto. Jaques Wagner, por enquanto, mantém o mistério.

Livros na praça

O apresentador da rádio Metrópole e ex-prefeito de Salvador, Mário Kertész, lança no dia 10 de setembro sua autobiografia Riso-Choro, com memórias de décadas de política, jornalismo e bastidores do poder. O evento, aberto ao público, será às 17h na Livraria LDM do Shopping Bela Vista.

Já o deputado federal Léo Prates (PDT) prepara Contos da Pandemia, obra com 10 a 12 relatos de histórias vividas por ele quando foi secretário municipal da Saúde de Salvador, durante a maior crise sanitária do século. O lançamento está previsto para o próximo ano, em Brasília.

