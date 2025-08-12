COLUNA RODRIGO DANIEL SILVA

PT fecha a porta para Rui Costa, e Coronel antecipa voto sobre veto de Lula

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 05:30

Integrantes do PT descartam qualquer possibilidade de Rui Costa encabeçar a chapa governista de 2026. Crédito: Marcos Corrêa/PR

Integrantes da cúpula do PT baiano descartam qualquer possibilidade de o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), encabeçar a chapa governista nas eleições de 2026.

A rejeição do governador Jerônimo Rodrigues (PT), reforçada no fim de julho pela pesquisa do Paraná Pesquisas, reacendeu nos bastidores - e até na imprensa nacional, como a Veja e o portal O Bastidor, do jornalista Diego Escosteguy - a especulação de que Rui poderia substituí-lo na disputa pelo Palácio de Ondina. Escosteguy escreveu que, insatisfeito com Jerônimo, “Rui esculhamba com frequência” o atual governador. A nota, porém, não trouxe qualquer manifestação do ministro.

Apesar das especulações, petistas ouvidos pela coluna afirmam que a chance é “nenhuma”. Segundo eles, Rui não contaria com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para retornar ao governo estadual. O motivo seria estratégico: Lula já disse, inclusive em público, que sua prioridade é fortalecer a base no Senado. Na disputa de forças, ele preferiria eleger Rui senador a conquistar o governo estadual.

O cálculo leva em conta o risco de ampliação da influência dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Casa, responsável, entre outras funções, por aprovar indicações ao Supremo.

O aviso de Lula a Otto

Segundo petistas, Lula já sinalizou ao senador Otto Alencar (PSD), presidente estadual do partido, que deseja uma chapa ao Senado formada por Rui Costa e Jaques Wagner (PT), este último buscando a reeleição.

Mas, nos bastidores, aliados dizem que Otto evita confirmar a ideia publicamente porque, como afirmou à coluna um petista em caráter reservado, “Otto não sabe o que fazer com Coronel”.

Coronel antecipa voto

Falando no senador Angelo Coronel (PSD), ele adiantou à coluna sua posição sobre o veto de Lula ao projeto que aumenta o número de deputados federais de 513 para 531.

“(Vou votar para) derrubar o veto”, disse por WhatsApp. Se a decisão do presidente for mantida, a Bahia perderá duas cadeiras na Câmara dos Deputados e seis na Assembleia Legislativa. Otto também já avisou a Lula que votará para derrubar o veto. Jaques Wagner, por enquanto, mantém o mistério.

Livros na praça

