ARTIGO

Aeroporto de Salvador reduz 89% das emissões e vira referência em aviação verde

O Salvador Bahia Airport vem liderando a transformação em sustentabilidade. O terminal reduziu em 89% as emissões diretas

J Julio Ribas e Rafael Echevarne

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 05:00

Aeroporto de Salvador Crédito: Paula Fróes/Arquivo CORREIO

A aviação desempenha um papel essencial para a sociedade, conectando pessoas, culturas e negócios em todo o mundo. O setor aeroportuário segue em expansão, acompanhando a crescente demanda por mobilidade, e esse avanço vem acompanhado de uma responsabilidade cada vez maior: investir em soluções que fortaleçam a sustentabilidade. Iniciativas que reduzem impactos ambientais e promovem práticas responsáveis são fundamentais para garantir que o crescimento aconteça em harmonia com o futuro do planeta.

Essa é uma realidade que vem mobilizando a aviação mundial, em especial por meio do programa global Airport Carbon Accreditation (ACA), concedido pelo Conselho Internacional de Aeroportos (ACI). O ACA é o único programa de certificação de gestão de carbono dedicado exclusivamente a aeroportos e avalia, em diferentes níveis, as ações de redução de emissões. O Nível 1 é voltado ao mapeamento inicial e o Nível 5 reconhece a neutralidade de carbono.

No último relatório anual do ACA, os aeroportos alcançaram globalmente uma redução de 1.037.292 toneladas de CO² em comparação com a média móvel de três anos. A América Latina e o Caribe se destacam como a segunda região do mundo com o maior número de aeroportos participantes do programa, somando 104 aeroportos certificados. No total, 621 aeroportos em todo o mundo já obtiveram acreditação, sendo a Europa, onde o programa teve início, a líder global com 284 aeroportos certificados.

No Brasil, o Salvador Bahia Airport vem liderando a transformação em sustentabilidade. Foi o primeiro aeroporto do país a conquistar o Nível 4+ do ACA, resultado de um trabalho em várias frentes. O terminal reduziu em 89% suas emissões diretas (Escopo 1, geradas por fontes controladas como veículos e equipamentos próprios, e Escopo 2, ligadas ao consumo de energia elétrica adquirida) em relação a 2018, além de compensar as emissões residuais com créditos certificados. Esse nível de certificação reconhece também o engajamento com parceiros para reduzir impactos em toda a cadeia de valor, avançando no tratamento das emissões de Escopo 3.

O Salvador Bahia Airport se consolida como exemplo prático de como o setor pode alinhar eficiência operacional e compromisso ambiental. O caminho ainda é longo, mas as ações devem ser contínuas. A VINCI Airports foi a primeira operadora privada a adotar uma política ambiental global para toda a sua rede, com metas ambiciosas de sustentabilidade. Entre elas, reduzir emissões em 67% e zerar o envio de resíduos para aterros até 2030, além de alcançar emissões líquidas diretas zero até 2050, demonstrando que é possível atuar de forma eficiente enquanto se preserva o meio ambiente.