DECISÃO

Operação contra rifeiros: PM Tchaca será solto nesta segunda-feira (5)

Policial militar e influenciador digital foi preso no dia 9 de abril

Preso desde o dia 9 de abril, o policial militar e influenciador digital Lázaro Alexandre Pereira de Andrade, conhecido como Tchaca, recebeu alvará de soltura no domingo (4). Ele deverá ser liberado na segunda-feira (5) e cumprir medidas cautelares, segundo a defesa do investigado. >

Quem é Tchaca

Após a prisão, Alexandre Tchaca foi encaminhado para o Batalhão de Polícia de Choque. O CORREIO teve acesso aos autos da investigação conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco). O documento afirma que há "fortes indícios" do envolvimento de Tchaca em atividades criminosas, incluindo "acesso indevido a informações sigilosas, corrupção ativa e relação estreita com membros da organização criminosa". >

Na última etapa de interceptação telefônica, entre 10 de dezembro de 2024 e 27 de dezembro do mesmo ano, a equipe de monitoramento capturou diálogos do investigado. Nas conversas, Tchaca confessou que, até um ano atrás, fazia rifas - ilegais - e relatou um suposto esquema de extorsão envolvendo um servidor do Judiciário, no qual o advogado Ivan Jezler atuaria como intermediador.>