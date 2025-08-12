Acesse sua conta
Quem é Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma preso em operação por corrupção?

Empresário foi detido na manhã desta terça (12)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 09:29

Sidney OIiveira, Dono da Ultrafarma
Sidney OIiveira, dono da Ultrafarma Crédito: Divulgação

Dono da Ultrafarma, uma das redes de farmácias mais populares do Brasil, Sidney Oliveira foi preso na manhã desta terça-feira (12) em uma operação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP).

O empresário, de 71 anos, nasceu em Nova Olímpia, no Paraná, e começou a trabalhar no ramo ainda criança, com 9. Fundou a Ultrafarma nos anos 2000 e, anos depois, fez sucesso com a criação da linha de vitaminas que leva seu nome "Sidney Oliveira".

"Temos os melhores preços até hoje porque nosso presidente e fundador, Sidney Oliveira, negocia pessoalmente com fornecedores para garantir sempre os melhores preços, pois se preocupa com que as pessoas consigam adquirir o medicamento que necessitam. Para nós todas as pessoas têm direito de viver uma vida saudável e cada uma delas está presente em nosso coração", diz o site da empresa. 

Ele foi preso em uma casa, uma chácara em Santa Isabel, na Grande São Paulo, onde reside. 

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Dono da Ultrafarma é preso em operação em São Paulo

Empresário é suspeito de corrupção envolvendo impostos 

A suspeita é de que o empresário pagava propina para um fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) manipular processos administrativos e facilitar a quitação de créditos tributários à empresa.

Conforme a investigação, o crime era praticado por um grupo criminoso e envolve outras empresas do setor de varejo - cujos nomes não foram divulgados.

Ao todo, são cumpridos três mandados de prisão temporária para um fiscal de tributos estadual e dois empresários. Mandados de busca e apreensão também são cumpridos.

Os investigados devem responder por corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. As investigações seguem em andamento.

A empresa não se pronunciou sobre o caso até a última atualização da matéria.

