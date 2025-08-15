SÃO PAULO

Dono da Ultrafarma e diretor da Fast Shop deixam a cadeia após pagar fiança milionária

Ministério Público paulista não pediu a renovação da prisão dos empresários Sidney Oliveira e Mário Otávio

Metrópoles

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 22:04

Sidney OIiveira, dono da Ultrafarma Crédito: Divulgação

Os empresários Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, e Mário Otávio Gomes, diretor da Fast Shop, foram soltos da cadeia no fim da tarde desta sexta-feira (15) por determinação da Justiça. Ambos estavam detidos no 8º Distrito Policial (Belenzinho), na zona leste da capital paulista.

A soltura ocorreu um dia antes do término do prazo da prisão temporária — de cinco dias. O Ministério Público de São Paulo (MPSP) não pediu a renovação das medidas cautelares impostas contra os empresários, que tiveram de pagar fiança no valor de R$ 25 milhões e usarão ainda tornozeleira eletrônica.