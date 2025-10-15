Acesse sua conta
Socorristas choram por morte de criança em batida de caminhões: pai ficou 'psicologicamente devastado'

Criança entrou em parada cardiorrespiratória, equipe tentou reanimá-la, mas ela não resistiu aos ferimentos

  Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 19:45

Socorristas choram por morte de criança em batida de caminhões: pai ficou 'psicologicamente devastado'
Socorristas choram por morte de criança em batida de caminhões: pai ficou 'psicologicamente devastado' Crédito: Reprodução

Eles estão acostumados a uma rotina de salvamento, lidam constantemente com mortes e feridos em resgates, mas mesmo se deparando com tragédias no dia a dia, nem sempre estão preparados para o que vão encontrar. Uma equipe de socorristas foi filmada chorando pela morte de uma criança de 6 anos em uma batida entre caminhões na manhã desta quarta-feira (15) em Curitiba.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a criança estava dentro da cabine de um caminhão, que bateu na traseira do outro veículo. Ela estava junto com o pai, que não se feriu. "Tudo indica que o trânsito estava parado e acabou havendo essa colisão traseira. Foi uma colisão bem forte, com uma destruição total da cabine do caminhão", detalha o sargento Batista, ao G1 PR.

Conforme a corporação, a criança entrou em parada cardiorrespiratória. A equipe tentou reanimá-la, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Segundo o sargento, o pai da criança ficou "psicologicamente devastado". Ele foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber apoio psicossocial.

