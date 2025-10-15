Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Marido de médica veterinária encontrada morta é preso após reviravolta

Laura Ney foi achada sem vida, dentro de casa, com um disparo de arma de fogo, em 27 de setembro

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 21:03

Laura da Silva Ney
Laura da Silva Ney Crédito: Reprodução

A Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC) prendeu, na última sexta-feira (10), o marido da médica veterinária Laura da Silva Ney, encontrada morta aos 30 anos, em Navegantes (SC), no último dia 27 de setembro.

Leia mais

Imagem - Motorista de aplicativo forja o próprio sequestro para extorquir R$ 35 mil da esposa

Motorista de aplicativo forja o próprio sequestro para extorquir R$ 35 mil da esposa

Imagem - Mãe é presa suspeita de envolvimento na morte do próprio filho de um ano

Mãe é presa suspeita de envolvimento na morte do próprio filho de um ano

Imagem - Homem é hospitalizado com vômito de sangue após beber água

Homem é hospitalizado com vômito de sangue após beber água

A prisão ocorreu após as investigações trazerem uma reviravolta ao caso. Isso porque, inicialmente, o homem teria dito à polícia que a mulher havia cometido suicídio. No entanto, a apuração da polícia aponta para um feminicídio. A identidade do homem não havia sido revelada até a mais recente atualização desta matéria.

Leia a reportagem completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO*.

Tags:

Brasil Violência

Mais recentes

Imagem - Aposentadoria antecipada de Barroso é publicada no Diário Oficial

Aposentadoria antecipada de Barroso é publicada no Diário Oficial
Imagem - Maiores de 6 anos: Governo anuncia nova faixa etária indicativa para aplicativos e jogos

Maiores de 6 anos: Governo anuncia nova faixa etária indicativa para aplicativos e jogos
Imagem - Metanol: Ministério da Saúde solta boletim com novos de casos de intoxicação

Metanol: Ministério da Saúde solta boletim com novos de casos de intoxicação

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil
01

Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil

Imagem - Prepare-se: 4 signos vão enfrentar uma perda forte e transformadora nos próximos dias
02

Prepare-se: 4 signos vão enfrentar uma perda forte e transformadora nos próximos dias

Imagem - Mulher diz que foi levada a posto policial e obrigada a fazer sexo oral em PM após ser parada em blitz
03

Mulher diz que foi levada a posto policial e obrigada a fazer sexo oral em PM após ser parada em blitz

Imagem - Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos
04

Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos