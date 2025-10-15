Marido de médica veterinária encontrada morta é preso após reviravolta

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 21:03
A Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC) prendeu, na última sexta-feira (10), o marido da médica veterinária Laura da Silva Ney, encontrada morta aos 30 anos, em Navegantes (SC), no último dia 27 de setembro.
A prisão ocorreu após as investigações trazerem uma reviravolta ao caso. Isso porque, inicialmente, o homem teria dito à polícia que a mulher havia cometido suicídio. No entanto, a apuração da polícia aponta para um feminicídio. A identidade do homem não havia sido revelada até a mais recente atualização desta matéria.
