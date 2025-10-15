INVESTIGAÇÃO

Marido de médica veterinária encontrada morta é preso após reviravolta

Laura Ney foi achada sem vida, dentro de casa, com um disparo de arma de fogo, em 27 de setembro

Metrópoles

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 21:03

Laura da Silva Ney Crédito: Reprodução

A Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC) prendeu, na última sexta-feira (10), o marido da médica veterinária Laura da Silva Ney, encontrada morta aos 30 anos, em Navegantes (SC), no último dia 27 de setembro.



A prisão ocorreu após as investigações trazerem uma reviravolta ao caso. Isso porque, inicialmente, o homem teria dito à polícia que a mulher havia cometido suicídio. No entanto, a apuração da polícia aponta para um feminicídio. A identidade do homem não havia sido revelada até a mais recente atualização desta matéria.