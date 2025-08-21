CRIME

Dois turistas alemães são deixados nus após serem roubados por bandidos em praia

Dupla de bandidos foi presa após ser reconhecida pelos estrangeiros

Yan Inácio

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 17:23

Turistas correram atrás dos bandidos sem roupa após o furto Crédito: Divulgação/SEOP

Dois turistas alemães tiveram roupas, cartões e celulares roubados depois de entrarem nus no mar. Ao verem os bandidos fugindo, eles saíram da água e correram atrás dos criminosos sem roupa, mas não conseguiram alcançá-los. O caso aconteceu na madrugada dessa quarta-feira (20), na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Os turistas foram encontrados andando pelas ruas do bairro ainda abalados e sem roupas por agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop). Eles foram levados para o hotel onde estavam hospedados para se vestirem e as buscas foram iniciadas.

Minutos depois, os dois suspeitos foram encontrados tentando usar os cartões e celulares das vítimas para comprar produtos em uma farmácia. Durante a abordagem, um deles tentou fugir, mas acabou capturado pelas equipes.