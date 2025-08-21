Dois turistas alemães são deixados nus após serem roubados por bandidos em praia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 21 de agosto de 2025 às 17:23
Dois turistas alemães tiveram roupas, cartões e celulares roubados depois de entrarem nus no mar. Ao verem os bandidos fugindo, eles saíram da água e correram atrás dos criminosos sem roupa, mas não conseguiram alcançá-los. O caso aconteceu na madrugada dessa quarta-feira (20), na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.
Os turistas foram encontrados andando pelas ruas do bairro ainda abalados e sem roupas por agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop). Eles foram levados para o hotel onde estavam hospedados para se vestirem e as buscas foram iniciadas.
Minutos depois, os dois suspeitos foram encontrados tentando usar os cartões e celulares das vítimas para comprar produtos em uma farmácia. Durante a abordagem, um deles tentou fugir, mas acabou capturado pelas equipes.
Os bandidos foram encaminhados para a Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (Deat), no Leblon, onde foram reconhecidos pelos estrangeiros. Eles vão responder por furto. A dupla segue à disposição da Justiça.