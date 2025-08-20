VIOLÊNCIA

Jovem é espancada até a morte após recusar sair de baile funk com traficante

Caso foi registrado na Zona Oeste do Rio de Janeiro

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 16:59

Sther Barroso dos Santos Crédito: Reprodução/ G1 RJ

A jovem Sther Barroso dos Santos, de 22 anos, foi morta, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, após ser espancada. A suspeita da família é que ela tenha sido agredida após recusar o convite para sair com um traficante em um baile funk. O laudo apontou traumatismos.

De acordo com o G1 RJ, o crime ocorreu na madrugada do último domingo (17). Policiais da 14º Batalhão de Polícia Militar de Bangu foi acionado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer , com a denúncia de agressão à mulher. Sther chegou à unidade de saúde já sem vida.

Sther Barroso dos Santos foi morta no último domingo (17) 1 de 3

Familiares contaram que a jovem tinha um relacionamento com o suspeito, identificado como Bruno da Silva Loureiro, conhecido na região como 'Coronel' e que seria chefe do tráfico do Muquiço, em Guadalupe, mas eles haviam se separado. Sther, inclusive, chegou a se mudar com a mãe para a Vila Aliança para fugir do homem. Há ao menos 12 mandando de prisão contra ele.

A agressão do domingo teria sido motivada pela recusa em ir embora do baile funk, em Senador Camará, com o suspeito. Os familiares de Sther alegam ainda que ela foi vítima de estupro. O laudo cadavérico apontou que jovem morreu em decorrência de hemorragia subaracnóide, traumatismo craniano e politrauma.

“Estou sem chão, sem estrutura, quem nos conhece sabe o quanto somos unidas, leais e uma pela outra sensação de impotência por não ter tido tempo de salvar a minha irmã”, escreveu a irmã da vítima nas rede sociais. Em entrevista ao jornal O Globo, a irmã de Sther relatou que a jovem foi deixada na porta da casa da mãe, completamente desfigurado.