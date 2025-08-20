'Pastor de calcinha' volta a ser flagrado nas ruas de fio-dental e peruca

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 20 de agosto de 2025 às 08:29
O bispo Eduardo Costa, que viralizou desde que apareceu de calcinha em peruca nas ruas de Goiânia, apareceu em um novo flagrante usando os mesmos adereços e uma nova roupa. Nas imagens, divulgadas pelo portal LeoDias, ele aparece andando por uma rua deserta, aparentemente procurando por algo.
A cena foi divulgada pelo portal na terça-feira (19) e teria acontecido na véspera. O primeiro vídeo viralizou no último dia 12 e desde então novas cenas vieram à toda. Todos episódios aconteceram no Setor Urias Magalhães.
Pastor foi flagrado usando calcinha
Com a repercussão do primeiro vídeo, o pastor gravou um vídeo ao lado da esposa, a missionária Valquíria Costa, dizendo que usa os trajes inusitados enquanto faz uma "investigação pessoal" em busca de um endereço na região. “Coloquei uma peruca e um short para tentar encontrar o local. Alguém me filmou escondido e tentou me extorquir”, afirmou.
Segundo Eduardo, a pessoa que fez o vídeo exigiu um pagamento até o dia 10 para não divulgar as imagens, mas ele resolveu não pagar.
Ao portal LeoDias, a pessoa que fez o vídeo negou ter tentado chantagear o pastor. “A gente fez o vídeo, não foi nem para viralizar, fazer maldade, nem nada. A gente fez um vídeo só para o intuito de saber mesmo o que era e ficar entre a gente mesmo, amigos mesmo, porque estava todo mundo em pânico porque ele sempre parava o carro e ficava, e ficava…”, relatou.
De acordo com o site Metrópoles, o bispo evangélico é servidor do servidor do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) há 44 anos. Ele exerce o cargo de analista judiciário e, em julho de 2025, recebeu vencimentos de R$ 39 mil. No mês anterior, o salário do pastor foi ainda maior, ultrapassando R$ 40 mil.