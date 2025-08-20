Acesse sua conta
'Pastor de calcinha' volta a ser flagrado nas ruas de fio-dental e peruca

Após repercussão do primeiro vídeo, ele explicou que estaria fazendo uma "investigação"

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 08:29

Pastor Eduardo Costa viralizou usando calcinha
Pastor Eduardo Costa viralizou usando calcinha Crédito: Reprodução

O bispo Eduardo Costa, que viralizou desde que apareceu de calcinha em peruca nas ruas de Goiânia, apareceu em um novo flagrante usando os mesmos adereços e uma nova roupa. Nas imagens, divulgadas pelo portal LeoDias, ele aparece andando por uma rua deserta, aparentemente procurando por algo.

A cena foi divulgada pelo portal na terça-feira (19) e teria acontecido na véspera. O primeiro vídeo viralizou no último dia 12 e desde então novas cenas vieram à toda. Todos episódios aconteceram no Setor Urias Magalhães.

Pastor foi flagrado usando calcinha

Pastor foi flagrado em diferentes momentos por Reprodução
Primeiro flagra por Reprodução
Primeiro vídeo que viralizou por Reprodução
Segundo episódio por Reprodução
Novo flagra por Reprodução
Novo flagra por Reprodução
Pastor voltou a ser flagrado pela terceira vez por Reprodução
Pastor voltou a ser flagrado pela terceira vez por Reprodução
Pastor gravou vídeo ao lado da esposa falando em "investigação" por Reprodução
1 de 9
Pastor foi flagrado em diferentes momentos por Reprodução

Com a repercussão do primeiro vídeo, o pastor gravou um vídeo ao lado da esposa, a missionária Valquíria Costa, dizendo que usa os trajes inusitados enquanto faz uma "investigação pessoal" em busca de um endereço na região. “Coloquei uma peruca e um short para tentar encontrar o local. Alguém me filmou escondido e tentou me extorquir”, afirmou.

Segundo Eduardo, a pessoa que fez o vídeo exigiu um pagamento até o dia 10 para não divulgar as imagens, mas ele resolveu não pagar.

Ao portal LeoDias, a pessoa que fez o vídeo negou ter tentado chantagear o pastor. “A gente fez o vídeo, não foi nem para viralizar, fazer maldade, nem nada. A gente fez um vídeo só para o intuito de saber mesmo o que era e ficar entre a gente mesmo, amigos mesmo, porque estava todo mundo em pânico porque ele sempre parava o carro e ficava, e ficava…”, relatou.

De acordo com o site Metrópoles, o bispo evangélico é servidor do servidor do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) há 44 anos. Ele exerce o cargo de analista judiciário e, em julho de 2025, recebeu vencimentos de R$ 39 mil. No mês anterior, o salário do pastor foi ainda maior, ultrapassando R$ 40 mil.

