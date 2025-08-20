Acesse sua conta
PM de folga reage a assalto e mata ladrão com 10 tiros

Vídeo flagrou suspeito roubando celular e mochila do policial

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 10:36

PM atirou no suspeito
PM atirou no suspeito Crédito: Reprodução

Um suspeito de 26 anos foi morto depois de assaltar um policial militar de folga na noite de domingo (17), em São Paulo (SP). Câmeras de segurança flagraram o PM reagindo. O crime aconteceu por volta das 17h. O PM foi abordado e logo em seguida reagiu, atirando contra o ladrão.

Segundo o portal G1, o policial estava de folga e esperava um veículo de aplicativo na calçada do bairro Raposo Tavares quando o ladrão chega de moto e anuncia o assalto. Ele consegue roubar o celular e a mochila do policial.

PM reagiu a assalto e matou ladrão

Quando o suspeito se preparava para escapar, o PM reage e atira pelo menos dez vezes contra o motociclista. O homem ainda foi socorrido para a UPA Rio Pequeno, onde teve a morte confirmada. O nome do suspeito morto não foi divulgado. 

A arma usada pelo PM, uma pistola calibre .40, foi apreendida e passará por perícia. O caso foi registrado como roubo e morte decorrente de intervenção policial e será investigado pela Polícia Civil.

