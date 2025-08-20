PM de folga reage a assalto e mata ladrão com 10 tiros

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 20 de agosto de 2025 às 10:36
Um suspeito de 26 anos foi morto depois de assaltar um policial militar de folga na noite de domingo (17), em São Paulo (SP). Câmeras de segurança flagraram o PM reagindo. O crime aconteceu por volta das 17h. O PM foi abordado e logo em seguida reagiu, atirando contra o ladrão.
Segundo o portal G1, o policial estava de folga e esperava um veículo de aplicativo na calçada do bairro Raposo Tavares quando o ladrão chega de moto e anuncia o assalto. Ele consegue roubar o celular e a mochila do policial.
PM reagiu a assalto e matou ladrão
Quando o suspeito se preparava para escapar, o PM reage e atira pelo menos dez vezes contra o motociclista. O homem ainda foi socorrido para a UPA Rio Pequeno, onde teve a morte confirmada. O nome do suspeito morto não foi divulgado.
A arma usada pelo PM, uma pistola calibre .40, foi apreendida e passará por perícia. O caso foi registrado como roubo e morte decorrente de intervenção policial e será investigado pela Polícia Civil.