Defesa diz que Bolsonaro 'jamais descumpriu qualquer medida cautelar'

Desde 21 de julho, Bolsonaro está proibido de usar redes sociais, entre outras restrições

Carol Neves

Publicado em 21 de agosto de 2025

Jair Bolsonaro deixa hospital no DF Crédito: Vinícius Schmidt/ Metrópoles

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quarta-feira (21) ter recebido com surpresa o indiciamento formal feito pela Polícia Federal, que o acusa de tentar interferir no julgamento sobre a tentativa de golpe de Estado. Em nota, os advogados afirmaram que "jamais houve o descumprimento de qualquer medida cautelar previamente imposta".

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu prazo de 48 horas para que a defesa se manifeste. O prazo se encerra às 20h34 da sexta-feira (22). Os advogados devem responder se Bolsonaro descumpriu ordens judiciais, se continua praticando os crimes investigados e se teve intenção de fugir do país.

Desde 21 de julho, Bolsonaro está proibido de usar redes sociais, diretamente ou por meio de terceiros. Em 4 de agosto, Moraes determinou a prisão domiciliar do ex-presidente por descumprir essa medida. Na decisão, o ministro alertou que qualquer nova violação levaria à prisão preventiva imediata. "O descumprimento das regras da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas cautelares implicará na sua revogação e na decretação imediata da prisão preventiva", afirmou Moraes.

Relatório da Polícia Federal aponta que, mesmo proibido, Bolsonaro enviou vídeos e mensagens para mais de 300 destinatários, o que, segundo os investigadores, teve como objetivo burlar a proibição de uso das redes sociais imposta pela Justiça.

Além disso, foi encontrado no celular do ex-presidente um rascunho de pedido de asilo político na Argentina, intitulado "Carta Jair Messias Bolsonaro", modificado pela última vez em fevereiro de 2024. O período coincide com os dois dias em que Bolsonaro ficou hospedado na embaixada da Hungria em Brasília. Para a PF, o documento indica que ele "planejou atos para fugir do país, com o objetivo de impedir a aplicação de lei penal".