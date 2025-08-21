Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Defesa diz que Bolsonaro 'jamais descumpriu qualquer medida cautelar'

Desde 21 de julho, Bolsonaro está proibido de usar redes sociais, entre outras restrições

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 13:57

Jair Bolsonaro deixa DF
Jair Bolsonaro deixa hospital no DF Crédito: Vinícius Schmidt/ Metrópoles

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quarta-feira (21) ter recebido com surpresa o indiciamento formal feito pela Polícia Federal, que o acusa de tentar interferir no julgamento sobre a tentativa de golpe de Estado. Em nota, os advogados afirmaram que "jamais houve o descumprimento de qualquer medida cautelar previamente imposta".

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu prazo de 48 horas para que a defesa se manifeste. O prazo se encerra às 20h34 da sexta-feira (22). Os advogados devem responder se Bolsonaro descumpriu ordens judiciais, se continua praticando os crimes investigados e se teve intenção de fugir do país.

Desde 21 de julho, Bolsonaro está proibido de usar redes sociais, diretamente ou por meio de terceiros. Em 4 de agosto, Moraes determinou a prisão domiciliar do ex-presidente por descumprir essa medida. Na decisão, o ministro alertou que qualquer nova violação levaria à prisão preventiva imediata. "O descumprimento das regras da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas cautelares implicará na sua revogação e na decretação imediata da prisão preventiva", afirmou Moraes.

Relatório da Polícia Federal aponta que, mesmo proibido, Bolsonaro enviou vídeos e mensagens para mais de 300 destinatários, o que, segundo os investigadores, teve como objetivo burlar a proibição de uso das redes sociais imposta pela Justiça.

Leia mais

Imagem - Em mensagens divulgadas pela PF, Eduardo Bolsonaro xinga o pai: 'VTNC seu ingrato do c...'

Em mensagens divulgadas pela PF, Eduardo Bolsonaro xinga o pai: 'VTNC seu ingrato do c...'

Imagem - Polícia Federal indicia Jair e Eduardo Bolsonaro por coação

Polícia Federal indicia Jair e Eduardo Bolsonaro por coação

Imagem - PF encontra no celular de Bolsonaro documento para pedido de asilo a Milei

PF encontra no celular de Bolsonaro documento para pedido de asilo a Milei

Além disso, foi encontrado no celular do ex-presidente um rascunho de pedido de asilo político na Argentina, intitulado "Carta Jair Messias Bolsonaro", modificado pela última vez em fevereiro de 2024. O período coincide com os dois dias em que Bolsonaro ficou hospedado na embaixada da Hungria em Brasília. Para a PF, o documento indica que ele "planejou atos para fugir do país, com o objetivo de impedir a aplicação de lei penal".

A nota da defesa, assinada pelos advogados Celso Vilardi, Paulo Bueno e Daniel Tesser, afirma que os fatos apontados pela PF serão esclarecidos dentro do prazo estipulado.

Mais recentes

Imagem - Empresária morre de aneurisma um dia após passar mal em academia

Empresária morre de aneurisma um dia após passar mal em academia
Imagem - Em votação simbólica, Câmara aprova urgência do projeto de lei que amplia isenção do IR

Em votação simbólica, Câmara aprova urgência do projeto de lei que amplia isenção do IR
Imagem - Alvo da PF, Malafaia diz que não vai se calar: 'Sou líder religioso, não bandido nem moleque'

Alvo da PF, Malafaia diz que não vai se calar: 'Sou líder religioso, não bandido nem moleque'

MAIS LIDAS

Imagem - Estudante é picada por escorpião em provador de loja de grife em shopping
01

Estudante é picada por escorpião em provador de loja de grife em shopping

Imagem - Homem agride ex-namorada ao vivo no ‘Casos de Família’ e é retirado sob escolta
02

Homem agride ex-namorada ao vivo no ‘Casos de Família’ e é retirado sob escolta

Imagem - Maior predador sexual do RS montou “dossiê do terror” com 700 vítimas
03

Maior predador sexual do RS montou “dossiê do terror” com 700 vítimas

Imagem - Motorista que atropelou maratonista em Salvador é exonerado de cargo da Alba
04

Motorista que atropelou maratonista em Salvador é exonerado de cargo da Alba