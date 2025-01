INSENSÍVEL?

Diego Hypolito tem crise de riso durante desabafo da irmã no BBB 25

Daniele Hypolito ficou chateada com reação do ex-ginasta

Uma reação de Diego Hypolito durante um desabafo da irmã, Daniele, no Big Brother Brasil 25 viralizou nas redes sociais. Na madrugada de domingo (19), a ex-ginasta abriu o coração e falou que se sente sozinha dentro da casa mais vigiada do país. Mas o que chamou a atenção do público foi que, enquanto ela falava, o ex-atleta teve uma crise de riso.

Em uma conversa na área externa, Daniele falou sobre estar se sentindo excluída no reality show, e refletiu sobre sua vivência fora do BBB 25. "Eu procuro as pessoas, mas ninguém me procura. Meu telefone quase nunca toca, e quando toca, é a mãe ou o Fábio [marido]", falou.