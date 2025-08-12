Desvende o poder da uva verde para garantir saúde e longevidade

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
12 de agosto de 2025
A uva verde (Vitis vinifera) emerge como um verdadeiro tesouro para a saúde do seu cérebro e coração. Presente o ano inteiro, ela se destaca pela alta concentração de compostos bioativos, como flavonoides e catequinas, que prometem revolucionar seu bem-estar.
Reconhecida em estudos científicos, de acordo com o jornal Correio braziliense, por sua potente ação antioxidante e anti-inflamatória, essa fruta trabalha ativamente para neutralizar os radicais livres.
Dessa forma, retarda o envelhecimento celular e diminui inflamações sistêmicas, promovendo uma proteção abrangente ao corpo.
Incorporar a uva verde em seu cotidiano é investir em um futuro com mais energia e clareza mental. Descubra como essa fruta acessível pode influenciar em uma vida mais saudável e equilibrada.
O consumo regular da uva verde é excelente para a saúde cardiovascular, seus antioxidantes contribuem para o controle do colesterol, otimizam a circulação e protegem os vasos sanguíneos.
Resveratrol e catequinas, compostos-chave, atuam diretamente no colesterol LDL e ajudam a baixar a pressão arterial. As propriedades antiagregantes da uva ainda previnem a formação de coágulos, reduzindo riscos de infartos e AVCs.
Além dos benefícios físicos, a uva verde impulsiona a saúde cerebral, seus antioxidantes únicos são capazes de cruzar a barreira hematoencefálica, conferindo uma valiosa ação neuroprotetora.
Os compostos fenólicos da fruta defendem os neurônios do estresse oxidativo e da inflamação, contribuindo para uma melhora da memória, aprendizado e circulação cerebral.
Para aproveitar a plenitude dos seus nutrientes, é recomendado consumir a fruta fresca, com casca e sementes, pois é onde grande parte de seus compostos benéficos se encontra.
Outra alternativa são os sucos naturais e extratos concentrados oferecem uma dose concentrada desses benefícios. A uva verde é consumida ao redor do mundo.